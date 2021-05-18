Стало известно, сколько потеряет Украина после запуска "Северного потока-2"

После запуска газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток-2" Украина ежегодно будет терять 5-6 миллиардов долларов. Такие цифры глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал в интервью консалтинговой компании Exploration&Production Consulting.

По подсчетам Макогона, эти убытки складываются из потерь оплаты за транзит российского газа (1,5 миллиарда долларов в год), а также из подорожания самого газа, который придется транспортировать из ЕС, что повысит стоимость одного кубометра примерно на 50 долларов. В сумме это даст еще 2-3 миллиарда долларов убытка.

При этом, отмечает эксперт, рост стоимости газа приведет к удорожанию всего украинского экспорта, а населению на Украине потребуется больше субсидий от государства, чтобы оплачивать газ.

По мнению Макогона, чтобы выправить ситуацию, Украине необходимо наращивать собственную добычу газа, предоставляя максимум возможностей украинским добывающим компаниям.

В настоящее время трубопровод "Северный поток-2" построен примерно на 95 процентов, осталось уложить около 80 километров труб.