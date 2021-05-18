Через три месяца после Великой Победы над нацистской Германией правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками, к которому вскоре присоединились еще 19 государств.

Суд народов

Международный военный трибунал стали с полным основанием называть Судом народов. Решено было провести его в Нюрнберге - городе, где зародился германский нацизм и который нацисты считали своей идеологической столицей.

Предав суду военных преступников на Западе, союзники твердо намеревались сделать то же на Востоке.

12 ноября 1948 года Токийский трибунал вынес приговор, согласно которому семеро военных преступников (бывшие премьеры Хидэки Тодзио и Коки Хирота, а также пять генералов) были приговорены к смертной казни. Их повесили в ночь на 23 декабря во дворе тюрьмы Сугамо.

Торможение Макартура

На Московском совещании в декабре 1945 года министры иностранных дел СССР, США и Великобритании приняли решение возложить организацию Токийского трибунала на командующего американскими оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура. Это сразу сказалось на подготовке процесса, которую Макартур фактически саботировал. В изданных в 1964 году мемуарах он признавался: "Ничто не доставляло мне столько хлопот, как Международный трибунал над японскими военными преступниками в Токио. <…> Потсдамская декларация требовала наказания всех лиц, которые принимали участие в развертывании войны, всех милитаристов и ультранационалистов. Я сильно сомневался в правильности этого решения, так как оно вело к отстранению от активной деятельности способных людей, необходимых для строительства новой Японии".

Макартур сделал все, чтобы вывести из-под суда ведущих японских политиков, руководителей монополий, а также членов правящей семьи и самого императора Хирохито.

Опыты на живых людях

Многие преступления вопреки протестам СССР и Китая были изъяты из-под юрисдикции Токийского трибунала. Так, не рассматривал он злодеяния отряда № 731, который испытывал на людях биологическое оружие. Позже выяснилось, что японцы в обмен на отказ от преследования виновных передали все результаты опытов США. В итоге советское руководство, недовольное половинчатыми решениями Токийского трибунала, решило провести еще один процесс, где судить военных преступников из отряда № 731. Он состоялся в Хабаровске.

Этот отряд был создан в 1932 году в режиме строгой секретности на территории оккупированной японцами Маньчжурии. Более 3 тыс. человек под началом генерала Сиро Исии занимались разработкой биологического оружия и его испытанием на людях. За 13 лет в ходе бесчеловечных экспериментов погибло от 3 тыс. до 10 тыс. человек - пленных китайцев, корейцев, русских. Отряд прекратил работу незадолго до конца войны, а его командиры вместе с результатами исследований оказались в Японии, где вскоре начали сотрудничество с американцами. Естественно, никто даже не думал отдать их под суд…

США были крайне заинтересованы в информации, полученной в результате медицинских экспериментов, и в связи с надвигающейся холодной войной предпочли получение этой информации торжеству правосудия". Японский историк, профессор Токийского университета Харуки Вада отмечает: "Члены отряда № 731 после войны получили места в научно-исследовательских и медицинских учреждениях Японии. Были даже те, кто стал преподавателем в университетах. ".

Под судом оказались только немногие служащие таких отрядов, попавшие в советский плен (11 человек), а также бывший командующий Квантунской армией Отодзо Ямада, которому подчинялись эти спецотряды.

Процесс в Хабаровске, начавшийся 25 декабря 1949 года, проходил в окружном Доме офицеров Советской армии. Судебное присутствие представлял Военный трибунал Приморского военного округа. Председательствовал на процессе генерал-майор юстиции Дмитрий Чертков, обвинителем был государственный советник юстиции 3-го класса Лев Смирнов (в будущем - председатель Верховного суда СССР). Защиту осуществляла группа московских и хабаровских адвокатов.

Эти изверги ампутировали руки и пришивали их к противоположной стороне тела. Прижизненно анатомировали людей, ставили на них опыты с низкими температурами. Умышленно заражали сифилисом, чумой, сибирской язвой

Процесс был открытый, зал заседания все время переполнен. Хабаровск избрали местом проведения суда, так как согласно японскому плану нападения на Советский Союз под названием "Кантокуэн" этот город должен был одним из первых подвергнуться бактериологической атаке. В списке также значились Благовещенск, Чита, Уссурийск…

Член судебно-экспертной медицинской комиссии врач-паразитолог Ольга Козловская рассказывала: "Когда выступал государственный обвинитель Смирнов, никто из подсудимых не поднял головы. Тишина была полнейшая. Потом дали слово подсудимым. Никто из них не посмел сказать, что он невиновен. Каждый был вынужден признать участие в совершении преступлений. Показания против себя подсудимые давали неохотно, заявляли, что якобы они "ничего не знали". Еще бы! Эти изверги занимались дьявольскими экспериментами. Например, ампутировали руки и пришивали их к противоположной стороне тела. Прижизненно анатомировали людей, ставили на них опыты с низкими температурами. Умышленно заражали сифилисом, чумой, сибирской язвой, обезвоживали, истощали и травили их".Японский журналист Сёдзи Кондо, автор книги о преступлениях отряда № 731, во время съемок документального фильма "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" привел свидетельство участника этих страшных событий: "Один служащий отряда рассказывал, что даже после войны никак не мог забыть такой случай. Из окна его лаборатории, которая находилась на втором этаже, было видно тюрьму и внутренний двор. И когда он смотрел в окно со своего второго этажа, то всегда видел женщину с дочкой, которые грелись на солнышке. Но однажды девочка с мамой пропали… Как выяснилось позже, над матерью с дочкой был поставлен опыт с ядовитыми газами - в специально оборудованной для таких экспериментов комнате со стеклянными стенами. Врачи просто стояли и наблюдали за ходом эксперимента: что будет, если запустить столько-то литров газа, а потом еще и еще… Мать и дитя были похожи на птиц. Мама-птица обняла своего птенца, и так, обнявшись, они и умирали".

В шаге от биологической войны

Японским генштабом были утверждены три основных метода применения бактерий для целей войны: распыление бактерий с боевых самолетов, сброс специальных бактериологических бомб и наземное заражение населенных пунктов, водоемов, пастбищ путем совершения диверсий. Для исполнения этих планов в отряде № 731 был создан целый научно-исследовательский комплекс, позволявший вырабатывать десятки килограммов болезнетворных бактерий.

Человечество было избавлено от ужасов бактериологической войны лишь благодаря тому, что в августе 1945 года СССР начал стремительное наступление в Маньчжурии прежде, чем Квантунская армия пустила в ход это чудовищное оружие. Ямада на процессе заявлял, что только вступление Советского Союза в войну против Японии и быстрое продвижение Красной армии не дало возможности применить биологическое оружие против СССР и других стран. По признанию одного из бывших служащих отряда, в конце войны готовых к использованию бактерий хранилось столько, что "этого хватило бы для уничтожения всего человечества".

Военный трибунал приговорил 12 обвиняемых к различным срокам заключения в исправительно-трудовом лагере - от 2 до 25 лет. Смертная казнь в те годы в СССР была отменена. Полностью отбыли наказание лишь осужденные на два-три года. Остальные были освобождены из лагеря уже в 1956 году. Перед отправкой на родину их даже свозили на экскурсии в Москву и Хабаровск. Тогда шла большая политическая игра вокруг мирного договора с Японией и вопроса о принадлежности Курильских островов, и советское руководство решило продемонстрировать японцам добрую волю. Но договор так и не был подписан - и не подписан до сих пор. Япония не только не стремится к согласию, но и ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, в ходе которой она была готова отравить все человечество, если бы наша армия ее не разгромила.