SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы

Международная платежная система SWIFT подтвердила ЦБ, что продолжит работать в России в обычном режиме и никаких рисков отключения страны от системы пока нет, сообщает ТАСС.

По словам зампредседателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, в SWIFT подтвердили, что система будет работать без каких-либо проблем в штатном режиме. Кроме того, добавила она, в данный момент никаких рисков нет.

"Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом", - сказала Скоробогатова во время выступления в Госдуме.