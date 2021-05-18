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18.05.2021 22:28
Рубрика: В мире

Сын Руди Джулиани объявил о намерении стать губернатором Нью-Йорка

Текст: Максим Макарычев

Эндрю Джулиани, сын экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший чиновник Белого дома во время правления Трампа, объявил во вторник, что будет баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка в следующем году и намерен бросить вызов нынешнему главе штата, демократу Эндрю Куомо.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
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"Я политик из чрева. Это в моей ДНК, - сказал Джулиани-младший в интервью New York Post. - Джулиани против Куомо. Это как Мухаммед Али против Джо Фрейзера. Мы можем продавать билеты в Мэдисон Сквер Гарден".

Эндрю Джулиани, который служил специальным помощником бывшего президента Дональда Трампа, несколько недель публично рассуждал об этом, заявив в прошлом месяце The Washington Examiner, что он "серьезно подумывает" о проведении кампании. Джулиани также рассказал изданию Politiko в интервью в апреле, что говорил с Трампом о возможной предвыборной гонке. "Мы говорили с ним о политике Нью-Йорка, изучили цифры по этому поводу, и я объяснил ему, где, по моему мнению, я смогу занять выигрышную позицию, чего не смог бы сделать ни один другой потенциальный кандидат", - сказал Эндрю Джулиани. Как отмечают аналитики, официальный старт кампании Эндрю Джулиани во вторник произошел в непростой момент для его отца и личного поверенного Трампа Руди Джулиани, чей дом и офис на Манхэттене обыскали агенты ФБР три недели назад в рамках давнего расследования прокуратуры в отношении сделок бывшего мэра Нью-Йорка на Украине.

Вместе с тем, на праймериз кандидатов в губернаторы от республиканцев 2022 году у новоиспеченного кандидата в соперниках будет еще один ярый сторонник Трампа, член палаты представителей от Лонг-Айленда Ли Зельдин, который объявил о начале своей кампании в прошлом месяце и может осложнить путь Эндрю Джулиани к выдвижению от Республиканской партии.

Несмотря на неплохие шансы сместить Куомо, которому грозит импичмент по многочисленным обвинениям в сексуальных домогательствах, более умеренный республиканский претендент, который мог бы участвовать в соревнованиях по всему штату, еще не появился, констатируют политологи. И хотя Джулиани и Зельдин намерены сразиться с Куомо, губернатор официально не начал свою кампанию по выдвижению на четвертый срок. Куомо был впервые избран главой штата в 2010 году и ранее заявлял, что будет переизбираться в 2022 году.

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