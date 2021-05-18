Торгпред РФ в Индии прокомментировал данные о возможном дефиците чая

Импорт чая в Россию из Индии снижается с 2018 года и по итогам 2020-го составил 27% от общего объема ввезенной чайной продукции. При этом поставки из Шри-Ланки растут - 33% по итогам прошлого года, об этом заявил торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.

"Не стоит забывать об импорте чая из Кении и Китая, который также составляет ощутимую долю в общем объеме российских закупок за рубежом. Поэтому импорт из Индии может быть заменен поставками продукции из других стран", - заявил Рыбас, которого цитирует пресс-служба Минпромторга.

Ранее генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия заявил "РГ", что из-за ситуации с коронавирусом в индийском регионе Ассам, где производится более половина чая в Индии, закрылись 90 плантаций. По мнению эксперта, дефицит продукции может спровоцировать рост цен на черный чай по всему миру, в том числе и в России.