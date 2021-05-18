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18.05.2021 13:09
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил угрозу дефицита черного чая

Текст: Иван Черноусов
Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия в беседе с "РГ" подтвердил, что если ситуация с коронавирусом в регионе Ассам в Индии не изменится, то цены на черный чай могут вырасти во всех странах мира.
Фото: Александр Калинин/ РИА Новости Фото: Александр Калинин/ РИА Новости
Фото: Александр Калинин/ РИА Новости

"К настоящему времени в Ассаме из-за пандемии закрылись уже 90 плантаций, а это крупнейший регион, где производится больше половины чая страны, - заявил Чантурия. - Индия является одним из крупнейших производителей чая, она занимает второе место в мире после Китая. Китай производит большое количество чая, но прежде всего зеленого и потребляет большое количество чая внутри страны. Экспортирует Китай в основном зеленый чай".

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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По словам эксперта, проблема с мировыми ценами на чай будет безусловной, поскольку если производство чая в Индии упадет, то компании, которые закупали чай в этой стране, перейдут на другие рынки - прежде всего в Шри-Ланку и Индонезию. "Если спрос переместится из Индии в эти страны, то цены на чай повысятся и там тоже", - говорит Чантурия.

Специалист уверен, что в случае негативного сценария в Индии и снижения урожая стоит ожидать повышения цены на черный чай во всех чаепроизводящих странах мира. "Это отразится на себестоимости производства чая для российских компаний, которые закупают чайное сырье за рубежом и расфасовывают чай в России и поставляют его российским потребителям", - добавляет Чантурия.

Эксперт полагает, что ситуация с чаем прояснится к июню. "Пик сезона приходится на летние месяцы - июнь, июль август. В эти три месяца, особенно в июне, будет понятен дальнейший сценарий развития ситуации с черным чаем", - резюмирует Чантурия.

Экономика Товары и цены Пандемия коронавируса COVID-19 Цены на продукты

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