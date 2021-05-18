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18.05.2021 17:45
Рубрика: Общество

Ученые прорабатывают вариант трехкратного введения вакцин против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Рекомендации о трехкратном введении вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной Центром Чумакова, в отношении пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями могут выдать уже в сентябре этого года. Об этом сообщил директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Он пояснил в интервью "Интерфаксу", что необходимость схемы с применением введения трех доз вакцины будет оцениваться по результатам клинических испытаний. В первую очередь, такая схема может быть показана для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе, и с ослабленной иммунной системой.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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"Если предварительные итоги клинических исследований покажут, что для пожилых трехкратная вакцинация будет эффективней, то, ориентировочно, к сентябрю, это будет внесено в инструкцию по применению вакцины", - сказал Ишмухаметов. предполагается, что такие исследования начнутся в июне - с участием добровольцев старше 60 лет.

Глава Центра Чумакова также рассказал, что при испытаниях вакцины опробовались несколько вариантов ее применения - варьировался интервал между первой и второй прививками - 14 и 21 день, а также исследовалось и 3-х кратное введение.

"В ближайшее время, в июне, мы планируем официально увеличить интервал между дозами до 21 дня. Это связано не только с удобством применения вакцины на местах, стандартизацией прививочных манипуляций, но и данными доклинических исследований, которые показали, что с увеличенным интервалом введения вакцины иммунитет развивается более активно", - уточнил Ишмухаметов.

Ранее о возможном введении дополнительной третьей дозы при вакцинации против COVID-19 заявляли и представители разработавшего эту вакцину ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. О начале клинических испытаний по троекратному введению вакцины "ЭпиВакКорона" сообщил один из ее создателей, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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