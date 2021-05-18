Людям с ограниченными возможностями поможет разработанный американскими учеными интерфейс "мозг-компьютер". Они имплантировали в мозг добровольцу - 65-летнему мужчине с травмой позвоночника, парализованному ниже шеи - два крошечных чипа, управляющих движениями руки и кисти.

В каждом из чипов установлено по 100 тончайших электродов, которые погружались в моторную кору. Сигналы от нейронов отправлялись в компьютер.

Когда пациент представлял себе, как пишет буквы, сигналы нейронов поступали в мозг, а предварительно обученный искусственный интеллект распознавал закономерности. Система смогла узнать буквы с точностью около 95 процентов при скорости 16 слов в минуту. Примерно так же человек в возрасте старше 65 лет пишет сообщения на смартфоне. Эта разработка позволит после необходимой доработки быстро вводить текст без использования рук. В дальнейшем ученые планируют испытать интерфейс на пациентах, лишенных способности разговаривать - например, на больных боковым амиотрофическим склерозом.

Конечно, даже такой скоростной интерфейс пока лишь показывает его возможности. Установка датчиков требует опасной инвазивной процедуры, к тому же систему приходится предварительно обучать для каждого пациента индивидуально, а ее нейросетям необходимы мощные и дорогие вычислительные ресурсы. Сообщение о разработке опубликовано в журнале Nature.