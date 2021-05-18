Умерла писательница Екатерина Вильмонт

Не стало Екатерины Вильмонт, уникального писателя, которая покорила своими книгами миллионы читателей, как взрослых, так и детей. Печальную новость сообщило издательство "АСТ", с которым автор сотрудничала более 20 лет. Она ушла из жизни 16 мая.

"Более 20 лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем. Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе", - сообщается на сайте издательства.

Екатерина Николаевна выросла в семье легендарных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Так что никто особо не удивился, когда 15-летняя Катя перевела отрывок художественного текста, это был подстрочник китайского романа, то есть буквальный перевод с пояснениями. Будущая карьера была предопределена. И 30 лет Екатерина Вильмонт честно проработала переводчиком с немецкого языка.

Писать собственные книги она не собиралась. Но все изменилось в 1995 году. Екатерине Вильмонт было 49, когда она рискнула написать свой первый любовный роман. К всеобщему удивлению ее писательский дебют "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" разошелся огромным тиражом.

Но Екатерина Вильмонт не была бы собой, если бы не удивила всех еще раз. Попробовав себя в женском современном романе, она неожиданно пишет захватывающую и веселую детективную историю для детей. Дети и подростки пришли в восторг от опасных приключений, тайн, запутанных расследований и коварных преступников. Последняя книга в серии "Детский детектив" была написана в 2003 году, но до сих пор они переиздаются и одинаково популярны как среди юных читателей, так и среди ностальгирующих взрослых.

Удовлетворив свой детективный порыв, автор вновь возвращается к женскому роману и создает невероятно легкие и жизнеутверждающие истории. Оптимистка по жизни, Екатерина Вильмонт заряжает позитивом и своих персонажей, которые всегда преодолевают жизненные невзгоды благодаря иронии, чувству юмора, доброте и любви.

За 24 года карьеры Екатерина Вильмонт написала 41 любовный роман и 40 детских детективов. Суммарные тиражи ее книг превышают 25 миллионов экземпляров.