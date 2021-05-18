Министры экономики и инфраструктуры Украины уволены с постов

На заседании Верховной рады 18 мая 280 депутатов поддержали решение об увольнении с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, а также 284 голосами - за освобождение от должности министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам главы парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, на пост министра экономики планируется назначить главу государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко, а на пост министра инфраструктуры - главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Также известно, что оба министра, Петрашко и Криклий, написали заявления об увольнении по собственному желанию еще 14 мая. Официальной причиной их увольнения стали недостатки в работе на министерских постах.

Кроме того, 18 мая Рада одобрила увольнение из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Его место может занять главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.