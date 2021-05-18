В Беларуси заявили об активности НАТО у своих границ

Новости

Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
Екатеринбуржец нашел сейф с 12 тысячами евро 15:08
Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси 15:03
Путин проведет военные совещания в Сочи на следующей неделе 15:02
Правила расчета субсидий для льготников после капремонта изменят до конца года 14:59
Палестина готова провести переговоры с Израилем в Москве 14:56
Британцы посмеялись над своим кораблем, зашедшим в Черное море 14:49
HBO покажет российскую драму "Маша" 14:45
Разработчик "КовиВак" предостерег от самостоятельного определения антител 14:44
ФАС не получала ходатайство "Магнита" о согласовании покупки "Дикси" 14:39
Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из Беларуси 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 15:34
Рубрика: В мире

В Беларуси заявили об активности НАТО у своих границ

Текст: Юрий Сизов
Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Фото: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Наличие военных рисков в результате нарастающей активности вдоль границ Беларуси констатировал во вторник государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам заседания Совета Безопасности.

Фото: defense.gov
В Эстонии вновь стартовали крупные военные маневры с участием войск НАТО

К сожалению, заявил он, это подтверждается мероприятиями, которые проводятся на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО и вооруженными силами сопредельных государств.

Только за последнюю неделю, уточнил Вольфович, зафиксированы "25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси". Кроме того, добавил он, на территории Польши отмечены действия подразделений специального назначения на брестском направлении, которые занимались изучением подходов к государственной границе и ее прохода.

Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь Совбеза уточнил, что численность сил первоочередного задействования НАТО на территории соседних государств - Польши, Латвии и Литвы - за последние примерно пять лет увеличилась с 25 до 40 тысяч. А время, в течение которого они могут быть применены, - порядка шести часов. И даже меньше, уточнил он, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится на территории литовского военного полигона Пабраде в 15 км от государственной границы с РБ.

Белорусскими ведомствами, заверил госсекретарь, все эти вопросы отслеживаются и анализируются, вырабатываются адекватные меры реагирования. Прежде всего, они связаны с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне и другими мероприятиями, которые призваны обеспечивать военную безопасность страны.

В мире экс-СССР Беларусь Международные организации НАТО

Главное сегодня

Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону