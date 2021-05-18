В Беларуси заявили об активности НАТО у своих границ

Наличие военных рисков в результате нарастающей активности вдоль границ Беларуси констатировал во вторник государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам заседания Совета Безопасности.

К сожалению, заявил он, это подтверждается мероприятиями, которые проводятся на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО и вооруженными силами сопредельных государств.

Только за последнюю неделю, уточнил Вольфович, зафиксированы "25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси". Кроме того, добавил он, на территории Польши отмечены действия подразделений специального назначения на брестском направлении, которые занимались изучением подходов к государственной границе и ее прохода.

Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь Совбеза уточнил, что численность сил первоочередного задействования НАТО на территории соседних государств - Польши, Латвии и Литвы - за последние примерно пять лет увеличилась с 25 до 40 тысяч. А время, в течение которого они могут быть применены, - порядка шести часов. И даже меньше, уточнил он, учитывая батальонную тактическую группу, которая находится на территории литовского военного полигона Пабраде в 15 км от государственной границы с РБ.

Белорусскими ведомствами, заверил госсекретарь, все эти вопросы отслеживаются и анализируются, вырабатываются адекватные меры реагирования. Прежде всего, они связаны с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне и другими мероприятиями, которые призваны обеспечивать военную безопасность страны.