В Газе разрушена клиника тестирования на коронавирус

Десятки израильских самолетов за ночь вторника разбомбили более пятнадцати километров системы туннелей ХАМАСа в Газе и нанесли удар по 14 жилым домам, которые, по словам израильских военных, принадлежали командирам палестинской группы боевиков.

Над Газой нависла угроза пандемии

Со своей стороны, палестинские источники обнародовали видеозапись с земли, которая показала, что в результате авиаудара была частично разрушена медицинская клиника в городе Газа, которая, как заявило министерство здравоохранения Газы, была одним из основных центров тестирования на коронавирус. По словам присутствовавшего на месте происшествия журналиста CNN, по меньшей мере два этажа здания были разрушены. Катарский Красный Полумесяц сообщил о повреждении своего офиса, который находится внутри помещения. Ранее в понедельник министерство предупредило, что израильские удары по домам, медицинским учреждениям и инфраструктуре создали условия для "приближающейся волны" случаев заболевания COVID-19, добавив, что те, кто бежит в приюты, будут "подвержены распространению инфекционных заболеваний, особенно опасности заражения коронавирусом". Министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу осудило нанесение удара по системе туннелей и заявило, что его местный административный офис также был поврежден. Пока не ясно, были ли жертвы в результате нападения.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник встретился с лидерами Армии обороны Израилия (ЦАХАЛ) и служб безопасности страны, заявив позже в видеообращении, что ЦАХАЛ "преуспевает". "Сегодня (ЦАХАЛ) ликвидировали еще одного высокопоставленного командира исламистов. Мы нанесли удар по военно-морскому подразделению ХАМАС, и мы продолжаем наносить удары по подземной среде, его туннелям, впереди есть и другие цели", - сказал Нетаньяху.

Израиль уничтожил ракеты и их разработчиков

В израильских сообщениях со ссылкой на военных говорится, что израильские силы хотят продолжить свои военные операции еще день или два, отмечает Guardian. Нетаньяху в свою очередь сказал представителям службы безопасности Израиля поздно вечером в понедельник, что Израиль "продолжит наносить удары по террористическим объектам" в Газе "столько времени, сколько потребуется, чтобы вернуть спокойствие и безопасность всем израильским гражданам". Ранее израильские военные заявляли, что за последнюю неделю они поразили больше целей в Газе, чем за весь 2020 год. Бригадный генерал Хидаи Зильберман, официальный представитель ЦАХАЛ, сообщил израильскому каналу 13 News, что Армия обороны Израиля уничтожила 80-90 процентов мощностей по производству ракет в Газе. "Сюда входят также инженеры и разработчики", - сказал генерал, будто бы речь шла не о людях, а о единицах техники.

С прошлого понедельника из Газы по территории Израиля было выпущено около 3150 ракет, хотя израильские военные заявили, что многие из них либо не долетели до целей, либо были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Призыв к перемирию становится громче

По данным ООН, в результате конфликта более 2500 палестинцев остались без крова, а свыше 38 тысяч человек стали вынужденными переселенцами. Многие из них укрываются в 16 школах, находящихся в ведении Агентства Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинским беженцам, заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

США продолжают препятствовать тому, чтобы Совет Безопасности ООН сделал заявление по конфликту. Но президент Джо Байден выразил поддержку прекращению огня в понедельник во время телефонного разговора с Нетаньяху. Глава американской администрации также обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнерами в этом направлении, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Байден, отмечают источники в Вашингтоне, сталкивается с растущим давлением со стороны влиятельных представителей демпартии с целью занять более жесткую линию в отношении Израиля и потребовать немедленного прекращения огня. Некоторые демократы возмутились сообщением Washington Post о том, что американская администрация одобрила продажу Израилю высокоточных бомб на сумму 735 миллионов долларов. "Соединенные Штаты не должны бездействовать, пока преступления против человечности совершаются при нашей поддержке", - заявила конгрессмен Ильхан Омар.

Стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел пять телефонных разговоров с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Франции, Катара, Египта и Пакистана во время полета в Копенгаген.

На этом фоне усилия Египта и Катара по заключению перемирия зашли в тупик из-за двух основных моментов, сказал CNN высокопоставленный лидер ХАМАС, непосредственно знакомый с закулисными переговорами. Одним из камней преткновения является настойчивое требование Израиля о том, что ХАМАС должен инициировать прекращение огня, по крайней мере, за три часа до Израиля, после чего Израиль последует за ним. ХАМАС категорически отверг это предложение, сказал источник. Другим препятствием является настойчивое требование ХАМАС о том, что любое прекращение огня должно включать прекращение "провокаций" Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме и урегулирование угрозы выселения шейха Джарры.

В США не подтверждают получение разведданных

Израиль также "оказался в обороне" после того, как в минувшие выходные сравнял с землей здание в Газе, в котором располагались офисы международных СМИ, включая представительство Associated Press. Израильские военные заявили, что в здании находятся объекты военной разведки ХАМАС, но группировка это отрицает. Власти Израиля заявили, что поделились информацией с Соединенными Штатами, оправдывая свой авиаудар по высотке. Однако, какие американские официальные лица видели эти доказательства и считают ли они их достоверными, оставалось открытым вопросом, отмечают комментаторы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "не видел этих предупреждений". В Совете национальной безопасности не стали комментировать ситуацию, а сослались на разведывательные каналы. Белый дом дал понять, что не может дать никаких указаний на то, была ли вообще получена развединформация от Израиля.

Между тем

"Репортеры без границ" (RSF), неправительственная организация, которая занимается защитой журналистов по всему миру, призвала Международный уголовный суд провести расследование обстоятельств бомбардировки высотки в Газе, где находились отделения мировых СМИ. Генеральный секретарь Кристоф Делуар заявил на сайте организации, что "преднамеренное нападение на средства массовой информации является военным преступлением", добавив, что израильские удары "препятствовали освещению в СМИ конфликта, который напрямую затрагивает гражданское население".