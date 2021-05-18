В Госдуме заявили о подготовке в Совете Европе незаконных акций в РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, как готовятся участники несанкционированных акций в России. Во вторник, 18 мая, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет проектов об ответственности вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО.

В связи с этим глава комиссии назвал структуру, которую Запад, по его словам, использует для стимулирования антироссийской деятельности как внутри РФ, так и за рубежом. Это французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", деятельность которой признана нежелательной в России.

Свою цель она определяет как просвещение, однако на деле "учат они молодых людей весьма и весьма специфическим практикам", отметил Пискарев, которого цитирует РИА Новости. По его словам, на семинарах изучаются методы организации и радикализации массовых протестных акций, в частности, использование для этих целей соцсетей и мессенджеров. "Вернувшись в Россию, выпускники подобных курсов выступают организаторами и участниками несогласованных мероприятий в своих городах", - подчеркнул Пискарев.

В том же направлении, заявил он, активно работает и другая нежелательная организация - Национальный демократический институт международных отношений (США).

"Фактически в данной ситуации можно говорить о подготовке за рубежом агентов влияния", - резюмировал депутат. В распоряжении комиссии, сообщил он, имеются многочисленные записи вебинаров для российских граждан, организованных тем же нежелательным американским фондом, где проводилось обучение влиянию на выборы.

Кроме того, по его данным, на Украине ежегодно проводится семинар по обучению технологиям "цветных революций". Его организатором является еще одна нежелательная организация - американский "Фонд Свободная Россия". А нежелательная в РФ организация "Пражский центр гражданского общества", по данным комиссии, осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию.

В целом же "опорные пункты" нежелательных НПО действуют в Чехии, Польше, Грузии, Украине. "Наши законопроекты - это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности РФ, - заявил Пискарев. - Одновременно это очередное предупреждение тем, кто обслуживает за вознаграждение чужие национальные интересы, участвуя в деструктивной деятельности таких НПО как на территории России, так и за рубежом".