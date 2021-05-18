В Киргизии изъяли рекордную партию героина, стоимость которого оценивается на черном рынке более чем в 20 миллионов долларов. Об этом сообщают в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности республики. Вес перехваченной партии тяжелых наркотиков превышает 440 килограммов.

По данным спецслужб, наркотики следовали через Киргизию транзитом в страны Европы. Их перевозили в грузовике, оборудованном специальными тайниками. Силовики перехватили груз в Ошской области Киргизии. Задержаны двое граждан Киргизии.

В Госкомитете нацбезопасности Киргизии утверждают, что таким образом был перекрыт один из крупнейших международных наркоканалов. По оценкам спецслужб, в истории горной республики изъять такое количество тяжелых наркотиков в рамках одной партии удалось впервые.