В Китае по неизвестной причине зашатался 300-метровый небоскреб

Посетителей торгового центра SEG Plaza в Шэньчжэне, одного из самых высоких зданий в КНР, эвакуировали после того, как оно по необъяснимой причине начало трястись около 13 часов по местному времени, в результате чего перепуганные сотрудники и покупатели бросились бежать в безопасное место. По сообщениям местных СМИ, здание было полностью закрыто к 14.40.

Официальные лица расследуют причину раскачивания башни в городском районе Футянь, говорится в сообщении на платформе Weibo. "После проверки и анализа данных различных станций мониторинга землетрясений в городе, выяснилось, что во вторник в Шэньчжэне не было каких-либо подземных толчков", - говорится в заявлении. Позже появилось сообщение, что эксперты "не обнаружили нарушений безопасности в основной конструкции и вне здания", а внутренние и внешние компоненты небоскреба выглядели неповрежденными. На видео, опубликованных местными СМИ, видно, как небоскреб трясется, когда сотни напуганных людей в панике выбегают на улицу.

В построенной в 2000 году башне располагаются крупный рынок электроники Shenzhen Electronics Group, а также различные офисы. Это 18-я по высоте башня в "городе небоскребов" - Шэньчжэне. Китайские власти в прошлом году запретили строительство небоскребов высотой более 500 метров, добавив эти ограничения по высоте, к уже введенным в действие в некоторых мегаполисах, таких как Пекин, уточняет Guardian.

Пять из шести самых высоких небоскребов в мире расположены в Китае, в том числе второе по высоте здание в мире - Шанхайская башня, высота которой составляет 632 метра. При этом обрушения зданий не редкость в Китае, где наспех принимаемые строительные стандарты и головокружительная урбанизация приводят к тому, что постройки возводятся неоправданно высокими темпами. В мае прошлого года пятиэтажный карантинный отель в юго-восточном городе Цюаньчжоу обрушился из-за некачественного строительства, в результате чего погибли 29 человек. Также во время разрушительного землетрясения в провинции Сычуань в 2008 году погибло более 69 тысяч человек, а катастрофа вызвала бурю общественных споров по поводу плохо построенных школьных зданий.