В Лапландии пройдут крупные военные учения

В Лапландии 24 мая начнутся крупнейшие в этом году шведско-финские сухопутные военные учения Northen forest. Как сообщает финский информационный портал Yle, они продлятся три недели, и в них будет задействовано 7 тысяч военных.

Отмечается, что шведские военные заранее прибыли в Финляндию, чтобы пройти карантин.

Как отмечают в министерстве обороны Суоми, данные учения проходят в рамках военно-стратегической концепции сотрудничества Финляндии и Швеции. В последние годы оба государства отмечают особую важность такого рода взаимодействия и стремятся углублять военное сотрудничество.