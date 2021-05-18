В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти"

Безопасность биометрических данных гораздо важнее улучшения сервиса в банках, потому что их утечка может "сломать человеку жизнь". Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР.

"Компрометация биометрических данных - это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме - неважно, частной или государственной - свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь", - сказал Моисеев.

Он отметил, что биометрические данные, в отличие от пин-кода банковской карты или паспорта, поменять невозможно. В связи с этим кредитным организациям необходимо заботиться о безопасности биометрии в первую очередь.