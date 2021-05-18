В Минтруде разъяснили новые правила получения повышенных пенсий

Пенсионеры-селяне, получающие повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже если переедут в город либо сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией. Соответствующая норма принята сегодня Госдумой в третьем чтении.

Как уточнил замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов, сегодня повышенную фиксированную выплату (а это в среднем дополнительно 1500 рублей в месяц) получают более 1,1 млн проживающих в сельской местности россиян. Но люди не всегда могут остаться на всю жизнь в деревне. При переезде в город раньше они теряли "сельские" надбавки.

"Принятый сегодня закон позволит в таких случаях сохранить на прежнем уровне размер пенсионного обеспечения граждан. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР", - разъяснил Андрей Пудов.

Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что "сельским" пенсионерам устанавливается повышенная фиксированная выплата в размере 25 % при соблюдении ряда условий: человек должен иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве (этот стаж исчисляется по особым правилам на основании списков профессий, утвержденных правительством); выйдя на заслуженный отдых, не работать; постоянно проживать в сельской местности.