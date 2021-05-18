До пяти лет лишения свободы грозит польскому фермеру, который одним опрыскиванием растений пестицидами убил несколько миллионов пчел.

Окружной суд в городе Свидница в Нижней Силезии рассматривает дело фермера, устроившего массовое убийство пчел. Как сообщило местное издание Gazeta Wyborcza, год назад - в ночь с 19 на 20 мая 2020 года - он обработал цветущий рапс инсектицидом против широкого спектра вредителей, содержащим токсичный диметоат. Утром в поле прилетели пчелы с окрестных пасек. Отравленные они вернулись в ульи, но вход им заблокировали здоровые насекомые, завязалась потасовка. Но это не помешало отравлению всех пчелиных семей. В прокуратуре это назвали экологической катастрофой. "В результате этого опрыскивания не только эти пчелы были отравлены, но и другие насекомые в поле и в ульях заразились контактным способом. В результате вымерло 245 пчелиных семей и 7,5 миллиона пчел с пасек по всей округе", - рассказал журналистам глава районной прокуратуры Свидницы Марек Русин. Фермера обвинили в причинении значительного ущерба животному миру, что влечет за собой тюремное заключение от трех месяцев до пяти лет.

Напомним, что во многих странах мира наказание за уничтожение пчел может быть очень суровым. В Австрии в 2018 году суд города Клагенфурт назначил местному садоводу наказание в виде одного года тюремного заключения и штрафа в размере 20 тысяч евро за преднамеренное отравление пчел из 50 колоний, принадлежащих пчеловодам этого региона. В Германии за убийство пчел, ос и шершней грозит штраф до 65 тысяч евро. Эти насекомые признаны вымирающим видом.

По прогнозам ученых, в течение столетия пчелы могут исчезнуть с лица земли. Эксперты Программы ООН по окружающей среде предупреждают, что это может угрожать глобальной продовольственной безопасности, так как именно пчелы опыляют свыше 70 видов жизненно важных сельхозкультур из 100, из которых производят 90 процентов продуктов питания в мире.