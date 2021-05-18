В России будут ежегодно отмечать День фармацевтического работника

Правительство России установило новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Он будет отмечаться ежегодно 19 мая.

Новый профессиональный праздник учрежден по инициативе ОНФ - Народный фронт направлял письмо премьеру Михаилу Мишустину с таким предложением.

"В фармацевтической отрасли ежедневно трудятся тысячи профессионалов, благодаря которым люди имеют доступ к качественной фармацевтической помощи, обеспечиваются современными лекарственными препаратами. Мы обратились в Правительство с просьбой рассмотреть наше предложение и завершить работу по учреждению официального праздника для работников фармацевтической отрасли", - отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький.

Эксперт ОНФ Евгений Гордеев считает, что появление профессионального праздника напомнит о социальной значимости провизоров и фармацевтов в системе здравоохранения в целом. "Работники фармацевтической отрасли отмечали свой день вместе с практикующими врачами в День медика. Но, по сути, это не совсем их праздник. Большая радость, что у фармацевтов появился отдельный профессиональный праздник. На мой взгляд, это отличный повод подчеркнуть социальную значимость этой профессии. Ведь, если вспомнить советское время, именно с аптеки, с провизора или фармацевта начинался диалог пациента с медициной. И сейчас работники первого стола значительного снижают нагрузку на систему здравоохранения", - отметил он.