В России пройдет первый хакатон в сфере обращения с отходами

Виктория Абрамченко распорядилась организовать хакатон в сфере обращения с отходами для программистов. "Реформа должна сопровождаться цифровой трансформацией, поэтому участие IT-специалистов играет немаловажную роль. Результатом хакатона станет выбор лучших практик, которые можно уже сейчас внедрять в регионах", - отметила Абрамченко.

Хакатон "Построение 3D-модели полигона" пройдет в онлайн-формате 21-25 мая. Участники должны будут построить качественную 3D-модель полигонов и свалок на основе видео, снятого с квадрокоптера. Отработка этой технологии позволит провести анализ состояния всех полигонов страны - и действующих, и уже закрытых. Таких объектов в стране более трех тысяч. Оцифрованная информация о полигонах будет включена в федеральную схему обращения с отходами.

"Для РЭО хакатон - это новый формат. Заявку нам уже прислали восемь команд. С помощью хакатона мы хотим поддержать талантливых программистов и в тоже время найти лучшие решения для получения достоверной информации об остаточной вместимости полигонов и об объемах накопленных отходов на таких площадках", - сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Работы будет оценивать экспертное жюри, в которое вошли гендиректор компании "Большая Тройка" Артем Седов, руководитель GR-проектов Yandex Олег Ионов, исполнительный директор ПАО "Сбербанк" Иван Макаровский и директор по развитию "ТКО-Информ" Павел Чернышин.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 19 мая. Регистрация доступна по ссылке.