В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал глупостью решение МИД Северной Македонии о высылке российского дипломата и заявил, что республика пожалеет об этом шаге.

"Это глупость большая, так идти на поводу у Чехии, хотя обвинения в адрес России так и не доказаны, это полный абсурд, - сказал он РИА Новости​​​. - Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, все это явно не улучшит их отношений с Москвой".

"Эта солидарность не на пользу Македонии. Такие шаги лишний раз показывают, что эти страны не являются в политике самостоятельными", - добавил сенатор и пообещал, что Москва зеркально ответит на недружественные действия Скопье.

Посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин 14 мая был вызван в МИД республики, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников дипмиссии. О причинах этого решения ведомство не сообщило.