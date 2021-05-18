В США прокурор оправдал полицейских, убивших невооруженного чернокожего

Окружной прокурор Северной Каролины объявил во вторник, что смертельный выстрел полицейских в Эндрю Брауна-младшего, невооруженного чернокожего человека, убитого в своем автомобиле в прошлом месяце, был "оправдан", а офицерам, стрелявшим в него, не будут предъявлены обвинения.

"Смерть Брауна, хотя и трагична, но была оправдана", - заявил окружной прокурор округа Паскуотанк Эндрю Уомбл на продолжительной пресс-конференции, объявив о результатах расследования Государственного бюро расследований. Слова о том, что "действия Брауна заставили трех заместителей шерифа округа Паскуотанк обоснованно полагать, что для защиты себя и других необходимо применить смертоносную силу" вызвали бурю негодования у родственников и близких погибшего, чья смерть вызвала большой общественный резонанс в США на фоне судебного процесса по делу чернокожего Джорджа Флойда.

42-летний Браун был застрелен в своей машине полицейскими, прибывшими 21 апреля для предъявления ордеров по обвинению в торговле наркотиками в Элизабет-Сити. Он был убит через день после того, как присяжные признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Шовина виновным в убийстве Флойда. Семья Брауна назвала его смерть "казнью", сообщает National Public Radio. Независимое вскрытие, проведенное семьей Брауна, показало, что в него стреляли пять раз, в том числе один раз в затылок. В США прошли многочисленные акции протеста против очередного случая произвола полиции в отношении темнокожих.

Уомбл описал обвинения, связанные с торговлей наркотиками, которые привели к выдаче ордеров на арест Брауна, и показал неподвижные изображения с нательных телекамер полицейских. Уомбл сказал, что движущаяся машина Брауна дважды пыталась пойти на таран и врезаться в полицейский автомобиль, прежде чем стражи порядка открыли огонь. "Офицеры, которые применили смертоносную силу к Эндрю Брауну-младшему, поступили разумно и только тогда, когда жестокий преступник применил оружие, чтобы подвергнуть их жизнь опасности", - сказал Уомбл.

Впрочем, обнародованное видео, отмечают наблюдатели, может вызвать очередную лавину критики в адрес правоохранительных органов США в части неоправданного применения силы и продолжающегося произвола полиции. На вопрос стороны защиты родственников покойного, не могли ли офицеры просто отпустить Брауна и арестовать его в другое время, вместо того, чтобы стрелять в него, Уомбл ответил, что "они просто не могли его отпустить". "Сотрудники правоохранительных органов были связаны обязанностями", - сказал он, добавив, что вручение ордера об аресте "было их работой в тот день". "В ответ мистер Браун попытался сбежать", - заключил окружной прокурор.

"Сказать, что эта стрельба была оправдана, несмотря на известные факты, является оскорблением и пощечиной семье Эндрю, обществу Элизабет-Сити и разумным людям повсюду. В полицейских не стреляли из оружия - очевидно, они не чувствовали, что их жизни угрожает опасность. И суть в том, что Эндрю был убит выстрелом в затылок", - говорится в ответном заявлении адвокатов семьи Брауна, настаивающих на передаче дела в министерство юстиции США.