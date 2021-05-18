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В WhatsApp заработала функция, которая пригодится многим

Текст:   Антон Благовещенский
18.05.2021,  
18:09
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp продолжают внедрять новые возможности в мобильное приложение. Сейчас активно тестируется функция полного архивирования чатов.

Как пишет Android Police, в актуальных стабильных версиях WhatsApp заархивированный чат, находящийся внизу окна приложения, попадает наверх при появлении в нем нового сообщения. Новая настройках под названием "Сохранять чаты заархивированными" (Keep Chats Archived) поможет сделать так, чтобы архивные чаты всегда оставались внизу списка.

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Активировать новую функцию, которая понравится всем, кто не любит надоедливые чаты, но не хочет удалять их, можно в настройках, в разделе "Чаты". В ближайшее время доступ к ней должны получить не только тестеры, но и остальные пользователи WhatApp.

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