Вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" получил ракеты нового поколения

Ударный вертолет Ми-28НМ получил на вооружение ракеты с дальностью действия до 25 километров. Новое оружие позволяет "Ночному охотнику", не входя в зону ПВО, уничтожать стационарные и подвижные наземные цели, а также скоростные маневрирующие воздушные объекты.

Перевооружение вертолета Ми-28Н произошло по итогам боевого применения машины во время операции в Сирии. Военных не устраивала дистанция поражения противотанковых управляемых ракет "Атака" и "Вихрь-М" 9-10 километров, так как ПЗРК стран НАТО могли поражать цели на расстоянии 12 километров.

Поэтому в Тульском КБ приборостроения имени Шипунова разработали легкую многоцелевую управляемую ракету, которая имела заводской шифр "Изделие 305". Новое оружие имеет уникальную систему управления, а головка самонаведения не реагирует на отстреливаемые противником тепловые ловушки и оптические помехи, формируемые лазером.

"Ночной охотник" по боевым возможностям существенно превзошел американский основной ударный вертолет AH-64 Apache, у которого отсутствует ракета "воздух-воздух", - сообщает журнал "Военно-промышленный курьер".

При встрече с "Николай Михайловичем", так российские пилоты неофициально называют Ми-28НМ, американскому Apache придется отстреливаться из авиационной пушки калибра 30 миллиметров с дальностью прицельной стрельбы 1500 метров. Однако даже на такое расстояние американский вертолет не сможет приблизиться к "Ночному охотнику", который имеет на вооружении дальнобойную ракету.

Кстати

Как полагают американские военные эксперты, российские "Ночные охотники" будут охотиться за не только за вертолетами США, но и за крылатыми ракетами и истребителями пятого поколения.