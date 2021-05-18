"ВКонтакте" можно арендовать электросамокат. Как это работает и сколько стоит

Соцсеть "ВКонтакте" совместо с каршеринговым сервисом "Ситимобил" запустили прокат электросамокатов. Арендовать средство передвижения можно в мобильном приложении VK, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении "РГ").

Чтобы арендовать электросамокат, нужно зайти во вкладку "Сервисы" мобильного приложения. Там же можно увидеть стоимость минуты поездки и активации самого самоката - общая цена составляет их сумму. Забронировать самокат заранее и затем оплатить поездку также можно внутри приложения.

Для начала поездки нужно выбрать самокат на карте, отсканировать на нем QR-код и активировать. Для поездок доступны самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi. Сейчас сервис доступен в Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону, позднее он заработает во всех городах, где присутствуют партнеры - их более 50 по всей России.

Что касается цен, то активация самоката в центре Санкт-Петербурга обойдется в 50 рублей, а каждая минута поездки - в пять с половиной рублей. За десятиминутную поездку пользователь заплатит 105 рублей. Рядом с ценой отображается уровень заряда аккумулятора и предполагаемая дальность пробега.