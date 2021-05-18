В мире
18.05.2021 15:03
Текст: Юрий Сизов

Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск началась в Беларуси

Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил страны началась в Беларуси. Она проводится под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС Геннадия Козловского, информирует Министерство обороны РБ.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В военном ведомстве пояснили, что после выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач.

К проверке, уточняют эксперты, привлекаются части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". А всего в маневрах будет задействовано до ста единиц техники и свыше пятисот человек личного состава.

Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов, информирует министерство.

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