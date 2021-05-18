Военные получат уникальные тонометры для измерения внутриглазного давления

Новости

В Петербурге арестовали самокатчиков, сбивавших пешеходов на Невском 20:39
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 20:21
Саратовцы встретили патриотический поезд 20:04
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 19:53
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 19:53
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 19:40
Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому 19:20
Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию 19:19
Умер актер Владимир Федоров 19:19
Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году 19:15
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 19:07
Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
В Сбербанке не видят признаков перегрева в потребкредитовании 18:24
Ректор РХТУ Мажуга: Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России 18:22
Одной категории работников станет проще выйти на пенсию 18:12
В Севастополе появится подлодка-музей 18:10
Министры экономики и инфраструктуры Украины уволены с постов 17:57
Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу 17:54
Состоялось первое заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы 17:47
Торгпред РФ в Индии прокомментировал данные о возможном дефиците чая 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 20:23
Рубрика: Власть

Военные получат уникальные тонометры для измерения внутриглазного давления

Текст: Сергей Птичкин
Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации Ростех презентовал представителям Минобороны России уникальные приборы для измерения внутриглазного давления через веко. Оборудование позволяет измерять внутриглазное давление без прямого контакта с глазом, без анестезии и риска инфицирования.

В рамках научно-практической конференции "Общая и военная офтальмология" КРЭТ представил портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 и ТГДц-03 и офтальмологический магнитотерапевтический аппарат АМТО-01. Уникальный метод, на котором основана работа устройств, а также сами приборы запатентованы в России, США и Японии. Производится офтальмологическое оборудование под торговой маркой diathera на Государственном Рязанском приборном заводе.

Фото: Сергей Михеев
Войска получают новые бронемашины

"Офтальмологическое оборудование не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. В тонометрах КРЭТ реализован принципиально новый метод измерения внутриглазного давления - через верхнее веко, без прямого контакта с глазом. Такой способ исключает риск инфицирования пациентов, сама процедура становится быстрой и безболезненной, что обусловливает удобство использования в вооруженных силах, - отметил гендиректор АО "КРЭТ" Николай Колесов. - Устройство просто в эксплуатации, предназначено для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний и травм".

Как сообщил Департамент информационной политики АО "КРЭТ", офтальмотонометры предназначены для диагностики на ранней стадии опасного глазного заболевания - глаукомы. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений, включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики. В настоящее время широко применяются при диспансеризации населения, для измерения внутриглазного давления у детей и иммобилизованных пациентов, а также на выезде врача.

В основе магнитотерапевтического аппарата АМТО-01 - работа низкочастотного магнитного поля. Поле воздействует на глазное яблоко и прилегающие зоны, участвующие в кровоснабжении органов зрения, повышая при этом биологическую активность клеток. Применение аппаратов повышает остроту зрения, ускоряет процесс выздоровления, уменьшает отек роговицы, снижает систолическое давление, повышает результативность медикаментозного лечения.

Вне сомнения, аппарат, разработанный российскими оборонщиками, найдет широкое применение и в гражданской медицине.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы