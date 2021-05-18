Военные получат уникальные тонометры для измерения внутриглазного давления

Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации Ростех презентовал представителям Минобороны России уникальные приборы для измерения внутриглазного давления через веко. Оборудование позволяет измерять внутриглазное давление без прямого контакта с глазом, без анестезии и риска инфицирования.

В рамках научно-практической конференции "Общая и военная офтальмология" КРЭТ представил портативные тонометры для измерения внутриглазного давления через веко ТГДц-01 и ТГДц-03 и офтальмологический магнитотерапевтический аппарат АМТО-01. Уникальный метод, на котором основана работа устройств, а также сами приборы запатентованы в России, США и Японии. Производится офтальмологическое оборудование под торговой маркой diathera на Государственном Рязанском приборном заводе.

"Офтальмологическое оборудование не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. В тонометрах КРЭТ реализован принципиально новый метод измерения внутриглазного давления - через верхнее веко, без прямого контакта с глазом. Такой способ исключает риск инфицирования пациентов, сама процедура становится быстрой и безболезненной, что обусловливает удобство использования в вооруженных силах, - отметил гендиректор АО "КРЭТ" Николай Колесов. - Устройство просто в эксплуатации, предназначено для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний и травм".

Как сообщил Департамент информационной политики АО "КРЭТ", офтальмотонометры предназначены для диагностики на ранней стадии опасного глазного заболевания - глаукомы. Приборы рекомендованы для оснащения медицинских учреждений, включены в стандарт оснащения центров общей врачебной практики. В настоящее время широко применяются при диспансеризации населения, для измерения внутриглазного давления у детей и иммобилизованных пациентов, а также на выезде врача.

В основе магнитотерапевтического аппарата АМТО-01 - работа низкочастотного магнитного поля. Поле воздействует на глазное яблоко и прилегающие зоны, участвующие в кровоснабжении органов зрения, повышая при этом биологическую активность клеток. Применение аппаратов повышает остроту зрения, ускоряет процесс выздоровления, уменьшает отек роговицы, снижает систолическое давление, повышает результативность медикаментозного лечения.

Вне сомнения, аппарат, разработанный российскими оборонщиками, найдет широкое применение и в гражданской медицине.