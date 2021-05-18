Володин: Поправки о поддержке семей с детьми надо принять как можно раньше

Госдума как можно оперативнее примет поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на пленарном заседании мы рассмотрим поправки в федеральное законодательство о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, - написал Володин в своем Telegram-канале. - Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года".

Данные изменения направлены на реализацию Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Поправки в целях оперативности рассмотрения были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для ИТ-компаний. Их авторами стали парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Меры предполагают с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% от заработка. Пока что полная компенсация положена, если человек работал более 8 лет. Неполным семьям, в которых есть дети от 8 до 16 лет, с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5 650 рублей. Также с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель.

Депутаты "Единой России" будут тщательно контролировать применение этих норм, заверил один из авторов, глава фракции Сергей Неверов.