Врач-эндокринолог рассказала, как сохранить стройность

Многие уверены, что вечно стройные люди обязаны своей безупречной формой особым диетам. Другое распространенное мнение - все дело в невероятно быстром метаболизме таких людей и хорошей наследственности.

Врач-эндокринолог Наталья Ковалева считает, что ситуация, когда человек ест и не толстеет, имеет два типа причин: физиологические и патологические.

"В первом случае стройность при хорошем аппетите будет связана с отличным состоянием микробиоты кишечника которая сильно влияет на множество процессов в организме (и на поддержание оптимального веса в частности), а также активным образом жизни и, возможно, юным возрастом", - рассказала эксперт aif.ru.

Однако с возрастом сохранить отличную фигуру смогут только дамы, которые научатся контролировать свой аппетит и начнут заниматься физкультурой. Закон сохранения энергии неумолим, то есть количество поступившей в организм энергии равно количеству расходуемой. Стройных людей среди обжор и лежебок, как правило, не бывает.

В другом случае причиной худобы при нормальном аппетите могут являться различные заболевания, и дефицит веса может быть симптомом. Среди них тиреотоксикоз (увеличение продукции гормонов щитовидной железы), гельминтоз, туберкулез и другие инфекционные заболевания.

Как отметила специалист, чрезмерная худоба не менее вредна для здоровья, чем лишний вес. От этого страдает иммунитет, опускаются внутренние органы, могут нарушаться гормональный фон, возникает гипотония и так далее. А если вес теряется стремительно, то необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Для того, чтобы сохранить стройную фигуру, врач советует вести активный образ жизни, также надо питаться дробно, часто и понемногу. Пить - не менее 1,5 литра воды в день. И очень важно хорошо высыпаться.