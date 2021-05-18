Врач-эндокринолог рассказала, как сохранить стройность

Новости

23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
Еще двое учеников казанской гимназии обратились за медпомощью 17:20
Исследование: 90% одноразового пластика в мире выпускают 100 компаний 17:02
Школам Петербурга разрешили провести "последние звонки" на улице 16:43
Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии НАТО 16:38
В Минске обсуждена подготовка к заседанию Совета глав правительств СНГ 16:33
В Оренбуржье в результате поджога дома погибла мать с двумя детьми 16:27
За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки 16:16
МИД РФ: Делимитация границы Армении и Азербайджана снизит напряженность 16:14
Роспотребнадзор оценил угрозу появления "черной плесени" в России 16:06
Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 16:48
Рубрика: Общество

Врач-эндокринолог рассказала, как сохранить стройность

Текст: Николай Грищенко

Многие уверены, что вечно стройные люди обязаны своей безупречной формой особым диетам. Другое распространенное мнение - все дело в невероятно быстром метаболизме таких людей и хорошей наследственности.

Врач-эндокринолог Наталья Ковалева считает, что ситуация, когда человек ест и не толстеет, имеет два типа причин: физиологические и патологические.

Фото: iStock
Врач объяснила опасность сочетания алкоголя и горячих напитков

"В первом случае стройность при хорошем аппетите будет связана с отличным состоянием микробиоты кишечника которая сильно влияет на множество процессов в организме (и на поддержание оптимального веса в частности), а также активным образом жизни и, возможно, юным возрастом", - рассказала эксперт aif.ru.

Однако с возрастом сохранить отличную фигуру смогут только дамы, которые научатся контролировать свой аппетит и начнут заниматься физкультурой. Закон сохранения энергии неумолим, то есть количество поступившей в организм энергии равно количеству расходуемой. Стройных людей среди обжор и лежебок, как правило, не бывает.

В другом случае причиной худобы при нормальном аппетите могут являться различные заболевания, и дефицит веса может быть симптомом. Среди них тиреотоксикоз (увеличение продукции гормонов щитовидной железы), гельминтоз, туберкулез и другие инфекционные заболевания.

Как отметила специалист, чрезмерная худоба не менее вредна для здоровья, чем лишний вес. От этого страдает иммунитет, опускаются внутренние органы, могут нарушаться гормональный фон, возникает гипотония и так далее. А если вес теряется стремительно, то необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Для того, чтобы сохранить стройную фигуру, врач советует вести активный образ жизни, также надо питаться дробно, часто и понемногу. Пить - не менее 1,5 литра воды в день. И очень важно хорошо высыпаться.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня