Врач объяснила опасность сочетания алкоголя и горячих напитков

Горячие напитки, такие как кофе, чай или какао, представляют потенциальную опасность для организма человека, так как их употребление может вызвать ожог слизистой. А если алкоголь запивать обжигающим чаем, то можно получить проблемы с печенью, сердцем и центральной нервной системой.

Напитки должны быть комфортной температуры и не выше 37 градусов.

"Когда алкоголь очень крепкий, чистый этанол попадает на слизистые и дает ожог. Если сочетать алкоголь с горячим напитком, также будет ожог", - объяснила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее из-за расширения сосудов и потому быстрее наступает опьянение. Соответственно резко возрастает нагрузка на печень, сердце и центральную нервную систему. А в сочетании чай и алкоголь в организм также попадают токсичные вещества - танины.

Кстати, танины, обладающие дубящим эффектом, могут изменить вкус продуктов и привести к повышенному употреблению сахара, что также может оказать негативное действие на организм.