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Вышел Android 12. Самое главное

Текст:   Антон Благовещенский
18.05.2021,  
22:25
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

Компания Google официально анонсировала Android 12. Новая операционка включает в себя "самое большое изменение дизайна в истории Android", сообщается в официальном блоге компании. Разработчики переделали очень многое, включая анимацию, формы и цвета объектов.

Android 12 стала более персонализируемой платформой. Пользователи могут создавать индивидуальный внешний вид рабочей среды с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов. Достаточно выбрать обои, а система сама предложит цветовое решение для всех разделов. Новая технология получила название Material You.

Утверждается, что анимация стала более плавной и естественной, при этом эрнергоэффективность устройств повысилась, то есть они будут работать дольше без подзарядки.

Одним из нововведений в области безопасности стал раздел Privacy Dashboard. Там собраны все настройки разрешений для приложений, а также информация о том, какие программы используют те или иные разрешения и насколько часто. В любой момент любое разрешение можно отключить. Кроме того, в строке состояния появился индикатор, показывающий, что запущенное приложение получает доступ к камере или микрофону.

Новая опция приблизительного местоположения позволяет не сообщать приложениям точную геолокацию.

Скачать Android 12 бета-тестеры могут уже с сегодняшнего дня.

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