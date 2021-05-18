Вышел Android 12. Самое главное

Компания Google официально анонсировала Android 12. Новая операционка включает в себя "самое большое изменение дизайна в истории Android", сообщается в официальном блоге компании. Разработчики переделали очень многое, включая анимацию, формы и цвета объектов.

Android 12 стала более персонализируемой платформой. Пользователи могут создавать индивидуальный внешний вид рабочей среды с помощью настраиваемой цветовой палитры и обновленных виджетов. Достаточно выбрать обои, а система сама предложит цветовое решение для всех разделов. Новая технология получила название Material You.

Утверждается, что анимация стала более плавной и естественной, при этом эрнергоэффективность устройств повысилась, то есть они будут работать дольше без подзарядки.

Одним из нововведений в области безопасности стал раздел Privacy Dashboard. Там собраны все настройки разрешений для приложений, а также информация о том, какие программы используют те или иные разрешения и насколько часто. В любой момент любое разрешение можно отключить. Кроме того, в строке состояния появился индикатор, показывающий, что запущенное приложение получает доступ к камере или микрофону.

Новая опция приблизительного местоположения позволяет не сообщать приложениям точную геолокацию.

Скачать Android 12 бета-тестеры могут уже с сегодняшнего дня.