За угрозы при взыскании долгов оштрафуют на полмиллиона

Сейчас уже действуют нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных. Кабмин в своих поправках предложил распространить действующую административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается.

Член комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров рассказал, что только за прошлый год поступило 28 тыс. обращений в ФССП по России по данному поводу. И более половины обращений относятся не к работе коллекторских организаций - граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации. Теперь этот "пробел" ликвидируют.

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в 100 тысяч, а для компаний - в 200 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов.

На рассмотрении ГД также находятся поправки в Уголовный кодекс на ту же тему. Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. Наказание будет грозить в случае применения насилия или угрозы его применения, повреждения имущества должника и т. д.