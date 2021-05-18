За угрозы при взыскании долгов оштрафуют на полмиллиона

Новости

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке магазинов "Дикси" 14:34
Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы 14:26
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома" 14:24
Собянин утвердил проект строительства метро в Гольяново 14:24
Вышел русский трейлер "Мальчика с оленьими рогами" Роберта Дауни 14:21
Собянин: Москва готова к проведению ЕГЭ 14:20
Аналитики оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долларов 14:14
Балтийский флот получит новые подлодки 14:05
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 13:46
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах" 13:40
Медвузы предложили ввести льготы для абитуриентов из семей врачей 13:35
Путин получит доклад о предложении назвать улицу в честь Лужкова 13:30
На Урале женщина отсудила 60 тысяч за брызнувшую в лицо канализацию 13:30
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки Вверх" 13:27
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек и смерчах над морем 13:25
Патриарх Кирилл предложил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев 13:20
Кремль оценил действия Минюста по СМИ-иноагентам 13:19
Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года 13:15
Эксперты оценили последствия для РФ от приостановки экспорта говядины Аргентиной 13:12
Песков призвал "не гадать на кофейной гуще" о встрече Путина и Байдена 13:11
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на черный чай 13:08
В Башкирии директора школы будут судить за хищение премий учителей 13:07
Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко в конце мая 13:05
Правительство готовит субсидии для "зеленых" проектов 13:05
Песков не подтвердил планы переноса ПМЭФ 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 14:22
Рубрика: Власть

За угрозы при взыскании долгов оштрафуют на полмиллиона

Текст: Татьяна Замахина
Должников защитят от недобросовестных кредиторов, если ими окажутся банки, микрокредитные организации или ломбарды. Госдума приняла во втором чтении соответствующий правительственный законопроект. Кроме того, поправки в КоАП приведут к росту штрафов до 500 тыс. рублей за применение угроз при взыскании долгов.

Сейчас уже действуют нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных. Кабмин в своих поправках предложил распространить действующую административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается.

Банки передали коллекторам рекордный объем долгов

Член комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров рассказал, что только за прошлый год поступило 28 тыс. обращений в ФССП по России по данному поводу. И более половины обращений относятся не к работе коллекторских организаций - граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации. Теперь этот "пробел" ликвидируют.

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в 100 тысяч, а для компаний - в 200 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов.

На рассмотрении ГД также находятся поправки в Уголовный кодекс на ту же тему. Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. Наказание будет грозить в случае применения насилия или угрозы его применения, повреждения имущества должника и т. д.

Власть Право Административное право Власть Право Уголовное право Законопроекты и комментарии Долги и коллекторы

Главное сегодня

Госдума одобрила меры в поддержку семей с детьми
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы