Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на своей странице в Facebook министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который высказал недовольство по поводу вывозного рейса из закрытого на карантин Непала, когда самолет "Аэрофлота" забрал оттуда граждан разных стран, в том числе и украинцев.

Рейс был организован посольством РФ в Непале совместно с представительством Русского дома (Россотрудничества) в Катманду. Им страну покинули 219 россиян, а также граждане Беларуси, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, и 10 граждан Украины.

Как завил Кулеба, "российский представитель от имени "Аэрофлота" начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства".

Как отметила Захарова, "киевский режим не смог пройти мимо лужи и на этот раз". Она напомнила, что помощь в вывозе граждан других государств называется "ответственным поведением".

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать", написала Захарова в своем Facebook.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков "вновь творит чудеса". Год назад Новиков уже оказал очень значительную помощь россиянам, которых начало пандемии застигло в Непале - он разбил для них в Катманду палаточный лагерь.

"Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян", написала Захарова.

В Непале на фоне роста числа больных коронавирусом международное авиасообщение было приостановлено до конца мая, а также отменены автобусные рейсы. Всего от последствий ковида в стране скончались порядка 5 тысяч человек.