Новости

США планируют отказаться от санкций против оператора "Северного потока-2" 22:09
УНИКС в овертайме обыграл "Локомотив-Кубань" 22:05
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России 21:48
На доме в Москве появилось граффити Василия Ланового 21:47
Завершено расследование по делу бывшего схимонаха Сергия 21:20
В Румынии мужчина сделал три прививки от коронавируса 21:12
Путин: Россия нацелена на укрепление контактов с Боснией и Герцеговиной 21:06
ЦБ: Банки в марте ввезли в РФ максимальный объем евро за год 20:48
Арестованы студенты, которые на самокатах сбивали пешеходов на Невском 20:39
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 20:21
Саратовцы встретили патриотический поезд 20:04
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 19:53
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 19:53
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 19:40
Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому 19:20
Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию 19:19
Умер актер Владимир Федоров 19:19
Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году 19:15
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 19:07
Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 21:48
Рубрика: В мире

Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на своей странице в Facebook министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который высказал недовольство по поводу вывозного рейса из закрытого на карантин Непала, когда самолет "Аэрофлота" забрал оттуда граждан разных стран, в том числе и украинцев.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Военный эксперт США: Вступление Украины в НАТО подорвет силы альянса

Рейс был организован посольством РФ в Непале совместно с представительством Русского дома (Россотрудничества) в Катманду. Им страну покинули 219 россиян, а также граждане Беларуси, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, и 10 граждан Украины.

Как завил Кулеба, "российский представитель от имени "Аэрофлота" начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их национальности и гражданства".

Как отметила Захарова, "киевский режим не смог пройти мимо лужи и на этот раз". Она напомнила, что помощь в вывозе граждан других государств называется "ответственным поведением".

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать", написала Захарова в своем Facebook.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что российский посол в Непале Алексей Новиков "вновь творит чудеса". Год назад Новиков уже оказал очень значительную помощь россиянам, которых начало пандемии застигло в Непале - он разбил для них в Катманду палаточный лагерь.

"Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возращении россиян", написала Захарова.

В Непале на фоне роста числа больных коронавирусом международное авиасообщение было приостановлено до конца мая, а также отменены автобусные рейсы. Всего от последствий ковида в стране скончались порядка 5 тысяч человек.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины

Главное сегодня

Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону