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Рубрика: В мире

Перевели стрелки

На Западе призвали Украину не рассчитывать на помощь в конфликте с Россией
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Серьезным поводом для размышлений в Киеве, несомненно, стала публикация в газете The Washington Post материала, где описываются сценарии потенциального военного конфликта Украины с Россией. Автор статьи - специализирующаяся на теории военных игр научный сотрудник британского Королевского колледжа Лондона Иванка Барзашка - даже не пыталась подсластить горькую пилюлю для властей Незалежной. Ее вывод: США и НАТО не станут воевать за украинские интересы, а военная победа Москвы не оспаривается привлеченными к анализу экспертами.
Военный инструктор США попал в объектив во время многонациональных учений рядом со Львовом. Фото: Reuters Военный инструктор США попал в объектив во время многонациональных учений рядом со Львовом. Фото: Reuters
Военный инструктор США попал в объектив во время многонациональных учений рядом со Львовом. Фото: Reuters

Сразу оговоримся, из нашей страны полномасштабный военный конфликт между Россией и Украиной представляется чем-то из области фантастики. Которую, впрочем, известные атлантические центры и структуры, похоже, усиленно стремятся превратить в реальность - постоянное антироссийское науськивание украинских политиков-националистов вкупе с регулярными поставками в Незалежную крупных партий оружия - прямое тому доказательство.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Тем парадоксальнее для западных кураторов Украины стали выводы Барзашки, которая в опубликованной 14 мая статье под названием "США и НАТО обещали защитить Украину. Если Украина является агрессором - все ставки сняты" допускает возможность целенаправленной эскалации конфликта на Донбассе именно Киевом. Для него "военная победа" над "повстанцами Донбасса" в условиях падающих рейтингов президента Украины Владимира Зеленского может дать "рычаги для переговоров о новом мирном соглашении на более выгодных условиях".

Впрочем, последствия такого шага стали бы крайне печальными для самого Зеленского, признает эксперт. Ведь рассчитывать киевским властям-провокаторам в свете возможного и заведомо проигрышного столкновения с Россией придется исключительно на свои силы.

Любопытно, что симуляции такого военного конфликта идут в Британии (в Королевском колледже Лондона, Академии обороны Великобритании и Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса) последние три года. А участие в этих штабных "играх в войнушку" приняли почти полсотни "нынешних и бывших американских и европейских чиновников и экспертов". И до чего же все эти деятели, вероятно увлеченно рисовавшие красные и синие стрелки на картах далекой от берегов Темзы восточной Украины, дошли?

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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По итогам лондонских "игрищ" никто из "союзников" Киева, включая США и НАТО, не стали впрямую вмешиваться в конфликт, ограничившись дежурным выражением политической поддержки. Безумцев начинать из-за украинской провокации на Донбассе третью мировую войну в Вашингтоне и Брюсселе, к счастью, не нашлось. Вместо этого западные партнеры Незалежной в срочном порядке "удвоили усилия" по защите собственной территории и фактически ограничились ролью наблюдателей в сторонке. Такова реальность "дилеммы сдерживания" России, которую совершенно по-разному интерпретируют на Западе и на Украине.

Конечно, доверять статье отдельно взятого британского эксперта в американской газете о потенциальном российско-украинском конфликте (и тем более впадать из-за нее в шапкозакидательские настроения) смысла нет никакого. Ведь до сих подробные результаты разыгранных "реалистичных кризисных сценариев" являлись закрытыми, нигде не публиковались, а их конечная цель до конца не ясна.

Безумцев начинать из-за украинской провокации на Донбассе мировую войну в Вашингтоне и Брюсселе не нашлось

Вместе с тем посланный со страниц The Washington Post в направлении Киева сигнал симтоматичен: воевать с Россией до последнего украинского солдата на Западе (и в частности, в Британии) не против. Но вот рисковать своими интересами и подставляться под ответный удар ни в коем случае. Правда, помогут ли такие недвусмысленные намеки охладить пыл "украинских ястребов" - вопрос открытый.

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