15 российских компаний вошли в список мировых лидеров в своих отраслях

Российские компании уверенно прошли кризис, вызванный COVID-19, следует из рейтинга BCG Value Creators 2021 г., куда вошли 15 российских компаний, столько же было годом ранее: "ПАО "МТС", ПАО "Сбербанк", ПАО Московская Биржа, ПАО "Полюс", АК "АЛРОСА" (ПАО), ПАО "ГМК Норильский Никель", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ЕВРАЗ, НЛМК, ПАО "Северсталь", ПАО "Татнефть", ПАО "Лукойл", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "Яндекс". Восемь из них включены в различные отраслевые топы.

Потрясения, вызванные пандемией COVID-19, увеличили существовавшие и ранее разрывы между лидерами и отстающими в различных отраслях и регионах в рейтинге, доминирующую роль в котором снова играют американские компании. В рейтинге 2021 года их доля непропорционально велика как среди наиболее результативных компаний мира (41%), так среди лидеров отдельных отраслей по TSR (37%).

"Увеличивающийся разрыв в динамике создания ценности повышает ставки для всех компаний на обозримую перспективу, - заявил управляющий директор старший партнёр BCG Александр Роос. - Наиболее результативные компании вынуждены соответствовать рекордно высоким ожиданиям и уровням оценки, в то время как менее эффективные организации сталкиваются с возрастающим давлением, в том числе - со стороны инвесторов-"активистов", которые, переждав период рыночной турбулентности, теперь рвутся в бой".

2020 год также помог подчеркнуть новые тренды, которые намечались в последние годы: "Компании сектора высоких технологий, а также представители других секторов, внедрившие высокие технологии в своей деятельности, доминируют в верхних строчках рейтинга. Это не только медтех, провайдеры финансовой инфраструктуры и организации "зелёной" энергетики, но и традиционные "физические" отрасли, такие как машиностроение, медиа и издательское дело, услуги здравоохранения, которые последнее время активно внедряли цифру, - отмечает управляющий директор партнёр BCG, руководитель BCG Digital в Москве Макс Хаузер. - Судя по результатам отраслевых рейтингов, многие российские компании прошли кризис более уверенно, чем конкуренты, и оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях: например, "Сбер" занял первое место, ЕВРАЗ - второе, "Лукойл" - четвертое. Все это компании разных секторов экономики, которые активно занимались внедрением цифровых решений в свою работу".

Как отмечает директор по развитию SA MEDIA GROUP Дмитрий Казаков, пандемия ускорила процессы цифровизации во многих сегментах рынка. Компании разных категории нарастили долю онлайн продаж, значительно выросла выручка разного рода сервисов, от доставки еды до онлайн - покупки недвижимости. Сервисов в принципе стало больше. Типы бизнеса, которые не связаны с продажами онлайн, усилились в плане автоматизации.

При этом, поскольку почти все компании делали так или иначе ставку на цифровизацию, то, конечно, многие оказались неуспешны, добавляет директор финансового центра "Сколково" - РЭШ Олег Шибанов.

"2020 был разным для разных индустрий. Компании, связанные с онлайном, получили наибольшие выгоды от перехода спроса в бесконтактные форматы. При этом некоторые из них, как Озон, показали наиболее сильные результаты. В среднем же падение экономики сопровождалось сильной просадкой отдельных секторов, включая социальное потребление (HoReCa), и стабильностью многих крупных фирм. Поэтому крупным компаниям удалось пройти кризис не слишком проблемно, а МСП испытывали существенное давление", - считает он.

Поддерживает эту точку зрения старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Алексей Корнев, который отмечает, что существенно выиграли от пандемии и введения ограничений крупнейшие торговые сети продуктовой розницы.

Также активно развивается сегмент онлайн-продаж у всех крупнейших игроков розничной торговли, что для многих стало одним из ключевых элементов стратегии роста. На фоне ускорения инфляции в 2021 году в отрасли скорее всего будет наблюдаться положительная динамика номинальных продаж, считает Корнев.

"В целом корпоративный сектор чувствует себя неплохо. Максимальный ущерб вызван карантинными мерами, направленными на остановку распространения вируса. Даже наиболее пострадавшие отрасли постепенно возвращаются к нормальному режиму работы. По нашим оценкам, результаты максимально затронутой отрасли авиаперевозок в 2022 году уже будут достаточно близки к уровню доковидного 2019-го. В том числе за счет эффекта низкой базы железнодорожные пассажирские перевозки при полном снятии ограничений на передвижение, по нашим оценкам, покажут опережающие темпы роста", - подытоживает старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.

Рейтинг Value Creators 2021 оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, а именно в период 2016-2020 гг. Чтобы составить рейтинг за 2021 г., BCG проанализировала TSR порядка 2400 компаний по всему миру. TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR - это средний TSR компании за пятилетний период (2016-2020 гг.), проанализированный BCG в 2021 г.