Новости

Военные РФ и Сирии уничтожили подземные катакомбы террористов 05:34
В Сингапуре опровергли новости о появлении нового штамма коронавируса 05:30
В Помпеи вернули украденные ворами древние фрески 04:51
Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров 04:40
В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам 04:15
В Гидрометцентре рассказали о накрывшей Урал "волне тепла" 03:50
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля 03:41
Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции 03:29
Космонавт Борисенко рассказал о поразившем его необычном явлении 03:15
В Калифорнии две женщины погибли при стрельбе по автобусу 02:59
В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 02:51
Haval начал продажи в РФ нового кроссовера: он может стать бестселлером 02:42
В США осудили "антисемитские высказывания" Эрдогана 02:30
ЮНИСЕФ: Детям в секторе Газа и Израиле необходимо немедленное перемирие 02:26
Москва сможет предоставить переговорную площадку Израилю и Палестине 02:22
Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний 01:50
Университет Хопкинса: В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19 01:15
В ХАМАС опровергли информацию о соглашении о перемирии с 20 мая 00:47
США вывели на орбиту следящий за ракетными угрозами спутник 00:40
Командование ВС США отчиталось о процессе вывода войск из Афганистана 00:20
Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19 00:20
В США прокурор оправдал полицейских, убивших невооруженного чернокожего 18.05.2021
В горадминистрацию Оренбурга пришел ОБЭП 18.05.2021
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл родила дочь 18.05.2021
Умер актер из "Бетховена" и "Успеть до полуночи" Чарльз Гродин 18.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 05:00
Рубрика: Общество

Пограничники духа

Исполняется 75 лет Отделу внешних церковных связей Московского Патриархата
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 107(8458)
75 лет назад у Русской Православной Церкви появился свой МИД. После трех десятилетий страшных лет гонений Церковь получила возможность устанавливать новые общественные контакты и начать миротворческую деятельность. Для этого и был организован старейший синодальный отдел внешних церковных сношений. Как прошли эти годы и какие важнейшие события истории этой эпохи отражены в церковных анналах, "РГ" рассказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Волоколамский Иларион. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Митрополит Волоколамский Иларион. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Митрополит Волоколамский Иларион. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Владыка Иларион, во время Великой Отечественной войны Церковь, несмотря на многолетние довоенные репрессии, была рядом с воюющим народом. Всем известна телеграмма Сталина митрополиту Сергию от января 1943 года, где вождь благодарит за патриотическую позицию, возвращает Церкви статус юрлица и разрешает открывать счета для сбора денег на помощь фронту. Возникновение отдела, который вы сейчас возглавляете, было необходимо, чтобы окончательно сломать изоляцию РПЦ?

Владыка Иларион (Алфеев): Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата (до 2000 года он назывался Отделом внешних церковных сношений) был образован вскоре после Великой Отечественной войны, в 1946 году. В тот период особенно актуальными стали поддержка развивающейся миротворческой активности Церкви, ее первых за три десятилетия непрерывных гонений контактов с общественными организациями. Даже в тех тяжелейших условиях Церковь начала постепенно выходить из изоляции, навела первые мосты с христианами иных конфессий, с представителями других религий, с русским церковным зарубежьем.

Но тут подоспела так называемая хрущевская реформа, которая предполагала, по сути, откат к самым страшным временам в отношениях советского государства и Церкви...

Владыка Иларион (Алфеев): Во время нового обострения борьбы против Церкви, внешние церковные контакты (особенно это касается международной деятельности) в немалой степени помогали сдерживать преследования, а порой затрудняли для властей закрытие и разрушение монастырей и храмов.

Патриарх Кирилл открыл Международные образовательные чтения в Москве

Ставшему вторым руководителем ОВЦС после митрополита Николая (Ярушевича) митрополиту Никодиму (Ротову) удалось добиваться назначения молодых епископов на зарубежные кафедры с тем, чтобы впоследствии они могли служить уже на Родине. Благодаря этому, несмотря на противодействие властей, удалось значительно увеличить численность епископата, пополнив его молодыми архиереями.

Когда, с вашей точки зрения, началось новое возрождение России верующей и духовной, в котором принимал участие возглавляемый вами Отдел?

Владыка Иларион (Алфеев): Событием, которое ознаменовало коренной поворот в положении Русской Православной Церкви и начало духовного возрождения народов, населявших территорию тогдашнего СССР, можно назвать празднование в 1988 году 1000-летия Крещения Руси. В подготовку этого торжества, ставшего событием не только общегосударственного, но и международного, межцерковного значения, исключительный по сложности и важности вклад внес ОВЦС. В 1989 году во главе Отдела стал архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Патриарх Московский и всея Руси. Это совершенно особый период истории ОВЦС, он ознаменован не только выходом на новый уровень уже имевшихся отношений с государством и обществом, но и появлением новых направлений работы. Социального служения, взаимоотношениями с армией и правоохранительными органами... Кроме того, Отдел стал играть роль центра, координирующего интеллектуальную работу по выработке важных церковных документов. Особо хотел бы упомянуть принятые в 2000 году Архиерейским Собором "Основы социальной концепции Русской Православной Церкви".

Деятельность ОВЦС можно сравнить со служением пограничников: мы призваны охранять внешние рубежи нашей Церкви

К числу эпохальных событий, готовившихся при деятельном участии ОВЦС, относится подписание в 2007 году подписание Акта о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви, ознаменовавшего восстановление канонического единства внутри Поместной Русской Православной Церкви.

Особым попечением Отдела внешних церковных связей всегда была забота о православных соотечественниках, оказавшихся за рубежами Родины.

Какие самые значимые для межцерковных отношений задачи стоят перед Отделом сегодня?

Владыка Иларион (Алфеев): Остановлюсь лишь на некоторых.

Деятельность ОВЦС можно сравнить со служением пограничников: мы призваны охранять внешние рубежи нашей Церкви. Тяжелейшим вызовом, перед которым в настоящее время стоят как Русская Православная Церковь, так и весь православный мир, стали антиканонические действия Константинопольского Патриарха, который своим признанием раскольников на Украине и претензиями на некую особую власть над другими Церквами не только разрушил отношения с Московским Патриархатом, но и спровоцировал разделения в мировом Православии. ОВЦС способствует выработке возможных путей выхода из этой тяжелейшей ситуации.

Синод РПЦ реорганизовал Московскую епархию

При этом мы продолжаем работу по расширению двусторонних братских связей с различными Поместными Православными Церквами.

Огромной проблемой нашего времени являются гонения на христиан на Ближнем Востоке, в Северной Африке и ряде других регионов мира. Именно Русская Православная Церковь одной из первых указала на огромный масштаб направленных против христиан преследований, в результате которых в некоторых странах численность христианского населения уменьшилась за считаные годы в десять и более раз. Мы способствовали выводу обсуждения этой проблемы на международный уровень, старались обратить внимание мирового сообщества на опасность уничтожения христианского присутствия в ближневосточном регионе. В этой сфере у Русской Православной Церкви развито сотрудничество с другими христианскими конфессиями, в частности с Римско-Католической Церковью.

Какие дела вас связывают с другими конфессиями?

Владыка Иларион (Алфеев): Это ответ на вызовы секуляризма, когда из жизни современного общества, особенно западного, вытесняются христианские и просто традиционные нравственные и семейные ценности. В области сохранения религиозных и нравственных ценностей мы единомысленны с представителями традиционных религий нашей страны. Данная тема неоднократно поднималась в заявлениях Межрелигиозного совета России, в котором представлены православные христиане, мусульмане, приверженцы иудаизма и буддисты.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии

В последние годы актуальной темой работы ОВЦС стало участие в оказании помощи жителям пострадавшей от войны Сирии и восстановлении там мирной жизни. Мы активно участвуем в деятельности Межрелигиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В рамках этой работы было доставлено и распределено как между христианами, так и между мусульманами несколько крупных партий гуманитарной помощи. При участии российских религиозных организаций была восстановлена практически уничтоженная в ходе боев общеобразовательная школа в одном из районов Дамаска. И я, и сотрудники ОВЦС неоднократно посещали эту страну, страдающую от последствий войны. Мы также стараемся оказывать содействие Антиохийскому Патриархату в восстановлении порушенных террористическими формированиями православных святынь.

Кроме того, Отдел внешних церковных связей курирует проект, в рамках которого сирийским детям, потерявшим конечности от взрывов, оказывается помощь в протезировании. Некоторые из них прошли реабилитацию в Москве, но еще большему числу детей удастся помочь в рамках деятельности созданного при Подворье Русской Православной Церкви в Дамаске реабилитационного центра.

Общество Религия

Главное сегодня

Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Глава Роспотребнадзора назвала возможный срок окончания пандемии
Business Insider рассказал об отработке войсками НАТО высадки в Крыму
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня