80 процентов россиян пережили стресс во время пандемии

Почти 80 процентов россиян рассказали о стрессе, который пережили во время 2020 года. По данным "Ромир", в январе-феврале нервное напряжение продолжалось. "На вопрос, испытывали ли респонденты стресс в 2020 году, 79% опрошенных дали положительный ответ", - отмечается в публикации на сайте холдинга.

Больше всего стрессу подвержены женщины (56 процентов в сравнении с 51 процентом мужчин) и люди до 21 года, а так же от 21-го до 40 лет (по 61 проценту).

Что же тревожит? Более половины россиян - рост цен и инфляция (62 процента), на втором месте - низкие зарплаты (56 процентов). Кризис в экономике волнует только треть россиян, а рост безработицы - 27 процентов опрошенных.

- Стресс, который согласно Гансу Селье является результатом воздействия среды на организм, - нормальное состояние жизнедеятельности. Важно контролировать его интенсивность и продолжительность. Текущая реакция россиян вполне объяснима. Наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а стагнацию, - подчеркивает президент компании "Ромир" Андрея Милехин. - Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию.

В первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение".