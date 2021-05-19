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19.05.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик"

Текст: Татьяна Карабут

Со следующего года аграрии смогут оформлять господдержку и подавать отчетность в электронном виде с помощью информационной системы господдержки АПК, так называемого Суперсервиса, "в один клик", заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на стратегической сессии Сбера и Минсельхоза по искусственному интеллекту (ИИ).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Сейчас аграриям по старинке приходится оформлять бумажные документы и посещать госучреждения. Оформление отчетности таким образом занимает до 30 дней. До полугода может затягиваться процесс получения госсубсидий, сказал министр.

С 2022 года получить их можно будет в разы быстрее. "Мы пытаемся сделать так, чтобы это можно было сделать в один клик", - пояснил Патрушев. Это уменьшит бюрократизацию процессов и заметно сократит издержки производителей, рассчитывает глава Минсельхоза.

По его словам, разработка Суперсервиса к настоящему моменту завершена, а со следующего года начнется его промышленная эксплуатация. С помощью этой системы можно будет получить комплекс услуг. Ожидается, что с 2022 года до 100% отчетности, 75% субсидий и 50% льготных кредитов можно будет оформить в цифровом виде. Электронная подача цифровых заявок на получение мер господдержки будет доступна по всей стране. Со следующего года также будет доступна и интеллектуальная подборка мер господдержки: пользователь получит конкретные адресные предложения в зависимости от региона, его профиля деятельности, составленной под конкретного конечного получателя.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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