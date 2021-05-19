Российский актер Александр Петров - "СОЮЗу"

Популярный российский актер Александр Петров продолжает покорять творческие вершины. Он снялся в греческом фильме про ученика святителя Нектария Эгинского "Человек божий". Фильм удостоен Приза зрительских симпатий 43-го Московского международного кинофестиваля. Партнером Александра Петрова на площадке стал Микки Рурк. "Человек божий" выйдет этим летом на экраны Союзного государства.

В свои тридцать два года Александр Петров снялся в 62 фильмах. Антон Новодержкин / ТАСС

Александр, как вы оказались в этом необычном проекте?

Александр Петров: Режиссер Елена Попович, которая живет в США, родом из Сербии. Она приехала в Белград на похороны отца и в магазине купила книгу о святителе Нектарии. И... решила снять о нем фильм. Переехала в Грецию. На создание фильма ушло восемь лет. Елена написала мне письмо с просьбой исполнить роль, прислала почитать сценарий. А потом прилетела в Москву, мы встретились и быстро нашли общий язык. Я сыграл роль Костаса, человека, который служил святому Нектарию до самого конца его жизни.

История жизни Нектария получилась мощной, а вы даже не в танке.

Александр Петров: Задача исторического фильма - приблизиться к оригиналу. У нас получилась история про людей и их любовь. Это кино, надеюсь, будет понято не только возрастным зрителем, но и молодежью, потому что история живая. Нет крена ни в скупость деталей, ни в "плоскость".

Ваш персонаж служит Нектарию с юности. Что заставило его быть с ним всю жизнь?

Александр Петров: Он дополняет образ главного героя, который непоколебим как скала. Мой персонаж увидел в этом человеке то, чего не видел в людях, - честность, доброту, самопожертвование, бескорыстность. Нектарий говорит: "Верь и все будет хорошо! Если к тебе обратился человек за помощью, помоги ему".

Что-то свое внесли в образ?

Александр Петров: Я предложил режиссеру поговорить о семье моего героя, вероятно, там какие-то проблемы, которые и привели его к Нектарию.

Как попал в фильм Микки Рурк?

Александр Петров: Елена Попович искала актера "большой глубины и силы духа", поскольку ему предстояло сыграть парализованного человека. Рурк - профессиональный боксер, ярый приверженец системы Станиславского. На съемки он приехал абсолютно подготовленным.

Судьба главного героя напоминает персонажа из "Отца Сергия" Льва Толстого, который прошел путь от блестящего офицера до старца.

Александр Петров: Главный герой - честный человек, но мир его не принимает. Но это, как оказалось, один из путей к подлинной свободе.

Вы что-то знали до этого о Нектарии?

Александр Петров: Ничего.

Чему лично вас научила история этого человека?

Александр Петров: Делать добро. Ко мне липнут попрошайки. Подходит на парковке женщина и просит денег. Она точно знает сумму, которая ей нужна. Даешь ей пять тысяч рублей, уезжаешь и понимаешь, что она врет. Но если не дашь, будет мучить совесть. Я всегда даю деньги, порой остаюсь обманутым, но это возвращается ко мне сторицей. Это и моя история, когда понимаешь, как работают духовные законы.

Я всегда даю деньги, когда просят. Почти всегда остаюсь обманутым, но это потом возвращается ко мне сторицей

А главный закон каков?

Александр Петров: Верить.

Что скажете тем, кто говорит, что Петрова слишком много?

Александр Петров: В ГИТИСе хвалили студентов, у которых много разноплановых работ на экзаменах.

В "Тексте" у вас блестящая роль, отмеченная "Золотым орлом". А есть роли, за которые вам стыдно?

Александр Петров: Нет. Может, где-то что-то не получилось.

А что нового нам ждать?

Александр Петров: С Данилой Козловским снимаемся в телесериале Валерия Тодоровского "Надвое".

О чем сериал?

Александр Петров: Это современная история о двух лучших друзьях, жизнь которых меняет рядовая командировка в Санкт-Петербург.

А "Декабрь" - о Есенине студии START, которую, кстати, основали в том числе два белоруса - Шляппо и Троцюк.

Александр Петров: Уже отсняли.

Наверняка будут споры после выхода фильма.

Александр Петров: А какой еще может быть фильм о Есенине?

Очень хочется, чтобы зрители открыли для себя не только трагическую судьбу великого поэта, но и его стихи.

Визитная карточка

Александр Петров родился 25 января 1989 года в Переславле-Залесском. Мама трудилась медсестрой, отец - электриком.

В 2008 году с первой попытки поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и переехал в Москву. На Александра обратил внимание лауреат премии Союзного государства Александр Калягин и пригласил в театральную труппу "Et Cetera". Немного позже он получил главную роль в постановке "Гамлет" в Театре имени Ермоловой.

Снялся в 62 фильмах и сериалах. Стал популярным после таких лент, как "Полицейский с Рублевки", "Притяжение", "Звоните ДиКаприо!", "Т-34", "Герой". Петров также сыграл в фильме "Анна" Люка Бессона и в спортивном блокбастере "Стрельцов". Удостоен "Золотого орла" за фильм "Текст".