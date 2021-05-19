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19.05.2021 17:46
Рубрика: Общество

Андрей Шмаров уходит с поста главреда "Ведомостей"

Главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров покидает свой пост, сообщают в издании. Решение принято по соглашению сторон.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях", - цитирует издание главу совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа" Ивана Еремина.

Также сообщается, что исполняющим обязанности главного редактора станет занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО "Бизнес Ньюс Медиа" Ирина Казьмина.

Среди главных задач, стоящих перед новым руководителем, Иван Еремин указал расширение аудитории "за счет запуска новых тематически информационных продуктов, уникальных сервисов и за счет расширения географии распространения как в России, так и за рубежом".

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