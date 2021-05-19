Анна Попова: Привиты должны быть не менее 60% взрослого населения

Для того, чтобы пандемия COVID сошла на нет, в стране должны быть привиты не менее 60% взрослого населения, считает глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Об этом она рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Мы рассчитываем - должно быть не меньше 60% от взрослого населения, - заявила глава Роспотребнадзора. - В прошлом году мы впервые в истории страны привили от гриппа 60% населения Российской Федерации (и взрослых, и детей). Уточню - 60% совокупного населения. И, к тому же, мы с прошлой осени, весь сезон гриппозный ходили в маске. И у нас не было гриппа".

Говоря об ориентировочных сроках преодоления в России критической отметки в 60%, Попова указала на конец лета - начало осени.

"Если нам удастся как можно раньше, а это должно случиться, я абсолютно верю в желание наших россиян сохранить здоровья, проявить заботу о себе, - рассказала она. - Так вот, как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень".