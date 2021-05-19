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19.05.2021 15:53
Рубрика: Культура

Артефакты возрастом 350 тысяч лет найдены в Саудовской Аравии

Текст: Денис Передельский
Фото: Ian Cartwright, Scientific Reports 2021 Фото: Ian Cartwright, Scientific Reports 2021
Фото: Ian Cartwright, Scientific Reports 2021

Международная команда археологов обнародовала результаты исследования древних артефактов, обнаруженных на территории Саудовской Аравии в течение последнего десятилетия. Эти предметы были идентифицированы как инструменты, возраст которых составляет порядка 350 тысяч лет.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Archaeology News Network. Международная команда археологов приступила к раскопкам еще 10 лет назад в рамках совместного проекта "Зеленая Аравия".

Раскопки проводятся на руинах одного из старейших ашельских поселений в мире, которое было обнаружено на севере страны в районе Хаил. Работы проводятся на доисторическом участке Аль-Насим.

За прошедшие 10 лет было сделано множество находок, и вот теперь ученые впервые обнародовали результаты своего исследования. Они пишут, что на обследованном участке были обнаружены следы присутствия пресноводных озер и рек. Это означает, что в древности это было цветущее место с влажным умеренным климатом.

Археологические исследования также показали, что данный район населяли представители ашельской культуры, одной из древнейших в мире. Найденные принадлежавшие им артефакты ясно указывают на то, что этот народ обладал одной из самых давних традиций изготовления орудий труда.

Фото: Luis V. Rey / Cretaceous Research (2021). DOI: 10.1016/j.cretres.2021.104884
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В ходе раскопок было обнаружено большое количество каменных предметов возрастом порядка 350 тысяч лет, в том числе топоры, а также другие умело обработанные инструменты, изучение которых позволяет лучше понять образ жизни гоминидов того времени.

"Аль-Насим представляет собой одно из старейших задокументированных ашельских поселений в Саудовской Аравии, - пишут авторы исследования. - Оно демонстрирует большое разнообразие региональных наборов каменных орудий, использовавшихся человеком среднего плейстоцена. Находки также указывают на закономерность повторного проникновения жителей на полуостров во время влажной фазы, так называемой "Зеленой Аравии".

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

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