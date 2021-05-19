Артефакты возрастом 350 тысяч лет найдены в Саудовской Аравии

Международная команда археологов обнародовала результаты исследования древних артефактов, обнаруженных на территории Саудовской Аравии в течение последнего десятилетия. Эти предметы были идентифицированы как инструменты, возраст которых составляет порядка 350 тысяч лет.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Archaeology News Network. Международная команда археологов приступила к раскопкам еще 10 лет назад в рамках совместного проекта "Зеленая Аравия".

Раскопки проводятся на руинах одного из старейших ашельских поселений в мире, которое было обнаружено на севере страны в районе Хаил. Работы проводятся на доисторическом участке Аль-Насим.

За прошедшие 10 лет было сделано множество находок, и вот теперь ученые впервые обнародовали результаты своего исследования. Они пишут, что на обследованном участке были обнаружены следы присутствия пресноводных озер и рек. Это означает, что в древности это было цветущее место с влажным умеренным климатом.

Археологические исследования также показали, что данный район населяли представители ашельской культуры, одной из древнейших в мире. Найденные принадлежавшие им артефакты ясно указывают на то, что этот народ обладал одной из самых давних традиций изготовления орудий труда.

В ходе раскопок было обнаружено большое количество каменных предметов возрастом порядка 350 тысяч лет, в том числе топоры, а также другие умело обработанные инструменты, изучение которых позволяет лучше понять образ жизни гоминидов того времени.

"Аль-Насим представляет собой одно из старейших задокументированных ашельских поселений в Саудовской Аравии, - пишут авторы исследования. - Оно демонстрирует большое разнообразие региональных наборов каменных орудий, использовавшихся человеком среднего плейстоцена. Находки также указывают на закономерность повторного проникновения жителей на полуостров во время влажной фазы, так называемой "Зеленой Аравии".