Овен
Сейчас лучше заниматься делами, которые не требуют четких формулировок и внимания к деталям.
Телец
Откажитесь от предложений, которые потребуют от вас перехода на новую должность.
Близнецы
Общение с друзьями позволит вам обрести веру в себя. Но решения вы должны принять самостоятельно.
Рак
Вам повезет в коммерческих делах благодаря умению применять проверенный опыт в новых условиях.
Лев
Вы будете совершать одну ошибку за другой. В результате вы не сможете выиграть там, где рассчитывали.
Дева
Вы чувствуете новые веяния. Но есть опасность, что вы забудете о необходимости выполнять свои обязательства.
Весы
Откажитесь от новых дел и ищите пути примирения с противниками. Важно не заниматься решением чужих проблем.
Скорпион
Опасайтесь собственных желаний, их реализация может привести к краху вашей карьеры.
Стрелец
Если вы будете идти на уступки окружающим, они будут выдвигать все новые претензии.
Козерог
Вам лучше заниматься долгосрочным планированием, чем доделывать старые дела.
Водолей
Неуверенность в собственных силах может лишить вас способности четко формулировать свои мысли.
Рыбы
Не рассчитывайте на бескорыстную помощь. Прежде чем вы примете помощь, выясните, сколько вы за это заплатите.