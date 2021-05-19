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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости www.ria.ru Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости www.ria.ru

Овен

Сейчас лучше заниматься делами, которые не требуют четких формулировок и внимания к деталям.

Телец

Откажитесь от предложений, которые потребуют от вас перехода на новую должность.

Близнецы

Общение с друзьями позволит вам обрести веру в себя. Но решения вы должны принять самостоятельно.

Рак

Вам повезет в коммерческих делах благодаря умению применять проверенный опыт в новых условиях.

Лев

Вы будете совершать одну ошибку за другой. В результате вы не сможете выиграть там, где рассчитывали.

Дева

Вы чувствуете новые веяния. Но есть опасность, что вы забудете о необходимости выполнять свои обязательства.

Весы

Откажитесь от новых дел и ищите пути примирения с противниками. Важно не заниматься решением чужих проблем.

Скорпион

Опасайтесь собственных желаний, их реализация может привести к краху вашей карьеры.

Стрелец

Если вы будете идти на уступки окружающим, они будут выдвигать все новые претензии.

Козерог

Вам лучше заниматься долгосрочным планированием, чем доделывать старые дела.

Водолей

Неуверенность в собственных силах может лишить вас способности четко формулировать свои мысли.

Рыбы

Не рассчитывайте на бескорыстную помощь. Прежде чем вы примете помощь, выясните, сколько вы за это заплатите.

Общество Ежедневник Гороскоп

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