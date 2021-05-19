Беларусь и Сахалинская область подписали план по сотрудничеству на три года

Растояние в семь тысяч километров не помеха, если связывает надежных партнеров и друзей. На днях Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

С белорусской стороны подпись на документе поставил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, с российской - заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Минский моторный завод поставит двигатели в Читу Подписание состоялось в режиме видеоконференции во время заседания рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси с Сахалинской областью России. Был рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, обсуждены перспективы увеличения поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования и других видов продукции. Во время видеоконференции Иван Крупко пригласил российских коллег поучаствовать в мероприятиях главного аграрного белорусского форума - выставки "Белагро". В этом году она пройдет в Минске с 1 по 5 июня. Форум давно зарекомендовал себя эффективной деловой площадкой, где встречи и переговоры обретают форму выгодных контрактов.

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