Беларусь и Сахалинская область подписали план по сотрудничеству на три года

С белорусской стороны подпись на документе поставил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, с российской - заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Подписание состоялось в режиме видеоконференции во время заседания рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси с Сахалинской областью России. Был рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, обсуждены перспективы увеличения поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования и других видов продукции.
Во время видеоконференции Иван Крупко пригласил российских коллег поучаствовать в мероприятиях главного аграрного белорусского форума - выставки "Белагро". В этом году она пройдет в Минске с 1 по 5 июня. Форум давно зарекомендовал себя эффективной деловой площадкой, где встречи и переговоры обретают форму выгодных контрактов.