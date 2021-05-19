Белорусские и российские ученые едины в оценке войны

Очерки совместной истории - такой подзаголовок предпослали авторы первому на постсоветском пространстве учебному пособию по истории России и Беларуси. Что нового несет читателю 850-страничное исследование? Этот вопрос корреспондент "СОЮЗа" задал одному из соредакторов фундаментального труда - академику-секретарю Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси члену-корреспонденту академии Александру Ковалене.

Александр Коваленя: В работе использовано немало уникальных документов из архивов России, Беларуси, Украины, Германии, Польши. Они раскрывают предпосылки, причины, характер и ход Второй мировой и Великой Отечественной войны. Использован богатый статистический, иллюстративный, документальный материал. Все для того, чтобы у читателя сформировалось правдивое представление о войне. Суть его в том, что именно народы Советского Союза внесли решающий вклад в общую Победу над германским нацизмом. Учебное пособие предназначено прежде всего для учителей истории, школьников и студентов.

Как шла работа над масштабным проектом?

Александр Коваленя: В 2018 году по поручению Министерства просвещения России и Министерства образования Беларуси сформировали рабочую группу по подготовке серии пособий под названием "Россия и Беларусь: страницы общей истории". Но задолго до этого у нас сложились прочные связи с российскими коллегами. Нас с академиком РАН Александром Огановичем Чубарьяном волновало, как их не потерять. Так возникла идея подготовить учебное пособие для учителей школ и преподавателей вузов, где бы трактовка основных вопросов нашей общей истории велась с единых позиций. Начали с темы Великой Отечественной войны, поскольку тут наши позиции практически совпадают. Этот замысел поддержали союзные парламентарии, Постоянный Комитет Союзного государства.

Что в его реализацию привнесли белорусские ученые?

Александр Коваленя: В 2004 году по поручению Президента Александра Лукашенко мы подготовили учебное пособие "Великая Отечественная война в контексте Второй мировой войны", издали исторический атлас на эту тему, рабочую тетрадь для учащихся, сборник документов - всего восемь пособий. Потребовалось адаптировать этот малоизвестный для российского читателя материал. Воссоединение в 1939 году Беларуси, три года ее оккупации, имена наших героев-подпольщиков, роль операции "Багратион", с которой фактически началось освобождение Европы… И методика подачи изменилась. Подросткам интересно, какое было оружие, как действовал партизанский госпиталь, велась нелегальная борьба с врагом в городах и на селе. Мы попытались раскрыть наш белорусский характер, то, как народ относился к советским воинам-освободителям.

А что вложили в совместный труд российские историки?

Александр Коваленя: Ученые Российского государственного гуманитарного университета под руководством члена-корреспондента РАН Ефима Иосифовича Пивовара, соредактора нашего общего учебного пособия, с современных позиций изложили события блокады Ленинграда, Сталинградской, Курской битвы. Мы показали международное сообщество накануне войны, начало германской агрессии, трагедию 1941 года. Использовано много свежих совместных наработок, сделанных с опорой на богатейший архивный материал, предоставленный российской стороной.

…И в это же время проходят профашистские выступления в Киеве.

Александр Коваленя: Если забудем ту войну - начнется новая. Фото: БЕЛТА

Александр Коваленя: Историческое сообщество понимает: если забудем ту войну - начнется новая. Однако, к сожалению, даже среди белорусов, потерявших три миллиона сограждан, находятся те, кто пытается популяризировать другие идеи, оскорбительно для народа заявляет: я живу в стране полицаев. Раньше этого не было. Еще в 2004 году в Беларуси жили 110 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Они не позволили бы клеветать на себя, боевых товарищей. Однако чем меньше их остается, тем больше появляется тех, кто начинает ерничать, подтасовывая события и факты. Это в нашей стране, которая на фронт послала 1,3 миллиона сыновей и дочерей. 374 тысячи патриотов сражались с врагом в партизанских отрядах, 70 тысяч - в подполье. Еще 450 тысяч человек готовы были взять в руки оружие и сражаться с врагом. Если приплюсовать сюда членов семей, то увидим, что абсолютное большинство белорусского народа не воспринимало германский оккупационный режим.

Что из того периода взволновало вас больше всего?

Александр Коваленя: То, что летом 1941 года на фронт записывались целыми классами, студенческими группами, рабочими бригадами. Тысячи подростков устанавливали красные флаги под носом у врага. А ведь за это грозила смерть. Можно утверждать, что войну фактически выиграл учитель, подготовивший огненное поколение, выстоявшее и победившее сильнейшего врага. Нынешняя молодежь обязана пропустить через душу и сердце те события.

Войну выиграл учитель, воспитавший поколение, выстоявшее в той жестокой битве

Для этого правдивые исторические труды должны быть доступны читателям…

Александр Коваленя: Мы совместно с россиянами подготовили проект, который направим в Постоянный Комитет Союзного государства. РУП "Белкартография" готова издать исторический атлас. Надеюсь, в ближайшее время появится возможность встретиться с Госсекретарем Союзного государства, чтобы обсудить возможность реализации проекта.