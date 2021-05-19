Бизнесмены предложили способ снижения стоимости жилья

Изменить порядок прокладки инженерных сетей на участках под застройку предложила "Деловая Россия". Письмо об этом направлено на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Авторы письма предлагают внести поправки в законопроект о совершенствовании архитектурно-строительного проектирования, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. В частности, предлагается разрешить застройщикам самостоятельно, но на основании предоставленных ресурсоснабжающей организацией технических условий, заниматься выносом инженерных сетей с участка под застройку. Вынос сетей силами РСО увеличивает сроки строительства, поскольку она проводит внутренние согласования и конкурсные процедуры по привлечению подрядчиков и не заинтересована в сокращении сроков строительства, говорится в письме.

Кроме того, предлагается дать возможность застройщикам вносить плату за техприсоединение объектов с учетом этапов строительства. Сейчас застройщик вынужден оплачивать создание сетей всего микрорайона при строительстве первой очереди. При этом РСО получают аванс, которым могут распоряжаться несколько лет, прежде чем потратить на строительно-монтажные работы, отмечают авторы поправок. А застройщики вынуждены для этого привлекать у банка дополнительные средства проектного кредита. При этом банки зачастую не видят достаточного обеспечения предоставляющего финансирования, поскольку кредит выдается только для первой очереди строительства. Это приводит к проблемам при получении финансирования или повышению процентных ставок.

В правительстве на постоянной основе ведётся работа над снижением темпов роста цен на недвижимость, в том числе в тесном взаимодействии с представителями бизнес-сообщества, сообщили в аппарате вице-премьера. "Вопрос упрощения подключения к инженерным сетям действительно является актуальным, и предложения, направленные "Деловой Россией", будут рассмотрены", - говорится в сообщении.

Каждая инициатива и решение, направленные на снижение влияния на отрасль административных и бюрократических барьеров, на снижение расходов и сроков строительства - это хороший шаг для рынка, считает председатель Комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое, президент ГК "Основа" Александр Ручьёв. Эти предложения в ряде случаев действительно могут сократить сроки строительства и снизить расходы. Но вряд ли снижение себестоимости будет существенным и дойдет до 15% и даже 5%, считает он. "В целом доля расходов на устройство всех наружных сетей в себестоимости жилых проектов составляет порядка 10%", - отмечает он.