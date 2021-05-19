Больные множественной миеломой получили инновационное лекарство

Производство полного цикла инновационного лекарственного препарата для лечения множественной миеломы, разработанного японской фармкомпанией "Такеда", стартовало на промышленной площадке компании в Ярославском фармацевтическом кластере.

Церемония открытия нового производства была торжественной: в ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки, руководители компании "Такеда Россия" и фармзавода Такеда в Ярославле. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко приветствовал участников церемонии в своем видеообращении. Событие действительно неординарное: завод в Ярославле стал второй площадкой в мире, выпускающей инновационное лекарство. Его международное непатентованное наименование иксазомиб. Это лекарство, разработанное японскими фармакологами, применяется в комбинированной терапии у пациентов с множественной миеломой - тяжелейшим онкогематологическим заболеванием, прогноз по которому у большинства пациентов неблагоприятный.

Новое лекарство дает таким больным надежду: препарат применяют в комбинированной терапии в случае, когда первая стандартная линия медикаментозного лечения оказалась неэффективной. В США и Европе препарат используется уже несколько лет, и теперь не только клинические исследования, но и практика его применения в 42 странах однозначно говорит о том, что назначение инновационной японской разработки в комбинации с двумя ранее применявшимися препаратами позволяет помогать самым тяжелым больным - увеличить продолжительность и улучшить качество их жизни. Применение триплетов (комбинации из трех препаратов) при первом рецидиве позволит достигнуть длительного контроля над заболеванием, продлевая беспрогрессивную и общую выживаемость.

"Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности в России, поэтому повышение доступности медицинской помощи и современной лекарственной терапии для таких больных - одно из ключевых направлений деятельности и министерства здравоохранения, и фармацевтической отрасли, - отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в видеообращении к участникам мероприятия.

- Благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2020 году удалось добиться снижения смертности от онкологических заболеваний на 1,5%, даже несмотря на пандемию и высокую нагрузку на систему здравоохранения. Министерство ставит задачу дальнейшего повышения доступности и эффективности диагностики и лечения онкологических заболеваний вне зависимости от места проживания каждого конкретного пациента. Поэтому локализация производства новых, высокоэффективных препаратов на территории нашей страны расширяет возможности оказания качественной помощи больным, обеспечивает доступность высокоэффективного лечения и бесперебойность поставок лекарств, то есть является важнейшим фактором обеспечения лекарственной безопасности".

Завод в Ярославле стал второй площадкой в мире, выпускающей инновационное лекарство

Накануне церемонии запуска производства нового лекарства стало известно: Министерство здравоохранения России рекомендовало японский препарат к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это означает, что лекарство может быть закуплено и станет доступным для лечения больных во всех регионах страны в рамках федеральной программы высокозатратных нозологий (ВЗН).

Важно, что лечение этим препаратом не требует нахождения больного в стационаре: это не капельницы и не внутривенные инъекции, характерные для медикаментозной терапии при онкологических заболеваниях. Лекарственная форма инновационного препарата самая традиционная: капсулы. И это дает пациентам большие преимущества - они могут лечиться дома, в привычных и комфортных условиях, сохраняя привычный ритм жизни.

При этом предлагаемая трехкомпонентная схема терапии, где иксазомиб дополняют еще два препарата, позволяет у более чем половины пациентов перевести заболевание в разряд "хронических" и контролируемых. Еще одно преимущество инновационной терапии - это низкая токсичность и хорошая переносимость лекарства: применять его возможно пациентам с тяжелой сопутствующей патологией почек, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

"Я работаю в медицинском центре, где лечатся пациенты с множественной миеломой, - рассказал заместитель генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России, директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России по Центральному федеральному округу Сергей Иванов. - Я свидетель того, как тяжело они переносят это заболевание, как часто они сталкиваются с рецидивами, и с какими трудностями сталкиваются врачи, подбирая для них препараты и схему лечения. Теперь, я уверен, эти проблемы будут решаться проще и эффективнее".

Появление в арсенале российских онкологов еще одного препарата мирового уровня очень важно. Но также важно понимать, что международное сотрудничество и приход к нам топовых фармтехнологий создает условия, благоприятные и для быстрейшего развития отечественной фармацевтической промышленности.

Выпускаемый препарат имеет форму капсул, а это значит, что пациенты могут принимать его дома, сохраняя привычный ритм жизни. Фото: Из архива компании Takeda

"Инвестиции лидеров мировой фарминдустрии в развитие производственной базы в нашей стране, осуществление трансфера самых современных технологий способствуют быстрому развитию фармацевтической отрасли в России, росту ее конкурентоспособности на мировом рынке и увеличению экспортного потенциала", - подчеркнул Михаил Мурашко.

В 2020 году удалось добиться снижения смертности от онкологических заболеваний на 1,5%

Объемы производства нового препарата позволяют не только полностью закрыть потребности в нем в России, но и экспортировать его в страны ЕАЭС.

"Правительство Японии много лет сотрудничает с руководством России в области медицины, и нынешний проект - это еще один вклад в развитие этой программы, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России господин Тоёхиса Кодзуки. - "Такеда" - одна из ведущих фармкомпаний в мире. И ее достижениями по праву гордится Япония. Я рад, что работа компании в России помогает развитию самых передовых, инновационных методов лечения и технологий".

"Компания "Такеда" работает в России уже 28 лет. Все эти годы мы стремились повысить доступность инновационных препаратов и новых методов лечения для российских пациентов, а также выступали надежным инвестиционным партнером государства", - отметила в своем выступлении президент компании "Такеда Россия" Елена Карташева.

По ее словам, проект по локализации производства в России орфанного лекарственного препарата для лечения множественной миеломы - еще один шаг, подтверждающий неизменный вектор сотрудничества двух стран.

"Общий объем инвестиций в локализацию этого препарата составил 590 млн рублей. Завод в Ярославле стал второй площадкой компании "Такеда" в мире по производству иксазомиба, и его производственные и технологические возможности позволят обеспечить самым современным лечением российских пациентов, а также выйти с ним на экспортный рынок. И это, конечно, налагает на нас особую ответственность", - подчеркнула Елена Карташева.

Глава "Такеда Россия" сообщила, что помимо иксазомиба в России локализовано производство еще двух инновационных препаратов - в том числе для лечения лимфомы Ходжкина и гемофилии - на производственных мощностях компаний-партнеров. Выпуск дорогостоящих препаратов на российских предприятиях позволяет повысить доступность терапии для пациентов, обеспечив им бесперебойную поставку препаратов.

Компания планирует продолжить локализацию производства своих последних разработок в нашей стране, в ближайших планах на заводе в Ярославле начнут выпускать еще три инновационных лекарства.

"Запуск производства очередного инновационного препарата для лечения тяжелейшего заболевания и включение его в федеральную программу высокозатратных нозологий позволяет обеспечить онкологическим больным доступ к терапии мирового уровня, - отметил вице-президент по социальной политике РСПП Виктор Черепов. - Но еще более важно, что такие проекты показывают пример сотрудничества с компаниями-лидерами мировой фарминдустрии".

Эксперт подчеркнул, что очень важно сохранять благоприятные условия для привлечения инвестиций в российский фармацевтический рынок. "В РСПП мы провели "круглый стол" - обсуждали актуальные проблемы защиты патентных прав, интеллектуальной собственности на фармацевтическом рынке, - отметил Виктор Черепов. - Это одно из необходимых условий привлечения и защиты инвестиций и инновационного развития. Никакие инновационные препараты не будут приходить в нашу страну, локализации не будет, если не будет привлечения иностранных инвестиций".

Проект на заводе "Такеда" в Ярославле - яркий пример того, что компании, занимающие лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке, инвестируют в производство в России, углубляют локализацию вплоть для переноса на наши площадки полного цикла производства лекарственных препаратов. "А конечный результат простой и очень важный - помочь пациентам с тяжелейшими заболеваниями. Также важно, что препарат включен в перечень высокозатратных нозологий - это гарантия того, что инновационное лечение будет доступно всем пациентам", - отметил Виктор Черепов.