Букмекеры изменили ставки после первого полуфинала "Евровидения"

После первого полуфинала конкурса "Евровидения" букмекеры изменили ставки. Перемены были незначительными. По версии букмекеров, после выхода Манижи в финал ее шансы на победу, увы, не увеличились.

Представительнице России предрекают итоговое 11-е место и дают лишь 1% шансов на победу в Роттердаме. Собственно, столь же малый процент еще у более чем 10 конкурсантов. Среди них Норвегия, Великобритания, Сан-Марино и другие.

Да, обидно. Но к этим прогнозам не стоит относиться абсолютно серьезно. В 2011 году в Дюссельдорфе букмекеры предрекали победу французу Амори Вассили и его песне Sognu. А в итоге и он, и его "Мечта" (так переводится название) стали лишь 15-ми. Впрочем, эксперты все-таки ошибаются довольно редко.

Да, возможно история с тем, что прогнозы сбываются с точностью наоборот, повторится и в Роттердаме?! Но что для этого нужно сделать Маниже?! Стать, как она сказала на пресс-конференции победителей первого полуфинала, "еще более сумасшедшей" в финале. Чаще давать интервью и заручиться новыми симпатиями телезрителей из разных стран Европы. И попробовать добавить новой энергетики, куража и зрелищности своему номеру в Роттердаме.

А пока, согласно сводной букмекерской таблице по состоянию на 12.00 среды 19 мая, первая десятка главных претендентов победу выглядит так:

1. Италия

2. Франция

3. Мальта

4. Украина

5. Исландия

6. Болгария

7. Швейцария

8. Кипр

9. Литва

10. Сан-Марино