Business Insider рассказал о президентской пенсии Трампа

Дональд Трамп после окончания срока своих полномочий в январе получил уже более 65 тысяч долларов в качестве пенсии президента. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на представителя Управления общих служб США.

Отмечается, что Трампу, как бывшему президенту, положена ежегодная пенсия в размере более 221 тысячи долларов. Она финансируется за счет налогов, пишет РИА Новости. Пока неизвестно, как экс-президент будет использовать полученные в качестве пенсии средства.

Напомним, будучи главой государства, Трамп отказывался от зарплаты президента, которая составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать. Тогда он объявил, что будет отдавать эти деньги на различные благотворительные цели. Трамп перечислял свою зарплату различным министерствам: внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта, а также на разработку лекарства от коронавируса.